living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من الضروري تطعيم المتعافين من كورونا؟

6
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هل يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بعدوى الفيروس التاجي المستجد إلى التطعيم أم لا؟ وبعد أي وقت من الأفضل التطعيم ضد المرض؟

يشير الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، في حديث إلى راديو "سبوتنيك"، إلى أنه لا حاجة للإسراع في التطعيم. لأن الخبراء يعتقدون أنه خلال 6-7 أشهر بعد الشفاء من المرض تعمل مناعة خاصة في الجسم. هذه المناعة تنشأ لدى غالبية الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، وتوفر حماية كافية.

ويقول: "ينصح الأشخاص الذين تعافوا من المرض بعدم التطعيم بعد مضي فترة قصيرة على شفائهم. لأنه بعد الشفاء من المرض تنشط مناعة خاصة تستمر 6-7 أشهر، تكفي لحماية الجسم".

ويضيف: "ولكن بعد مضي فترة معينة يجب تعزيز هذه الحماية المضادة للفيروس التاجي المستجد. فلقد بدأت للتو الدراسات في هذا الاتجاه، لذلك ليس هناك ما يوضح كيفية استخدام اللقاحات الموجودة في مثل هذه الحالات".

ويقول: "ستجري تعديلات على تعليمات الاستخدام لاحقا. ووفقا لرأي العديد من الخبراء، من الضروري الحصول على التطعيم بعد مضي 6-9 أشهر على الشفاء من "كوفيد-19"، وقد تطول الفترة إلى 10 أشهر. وعلى الأرجح ستكفي جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد لتعزيز مناعة الجسم".

وينصح الخبير، بضرورة إجراء تحليل دم للتأكد من وجود الأجسام المضادة بعد مضي شهر على الشفاء من المرض، أو بعد 6 أشهر من التطعيم.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout