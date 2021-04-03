إعطاء جرعتين من لقاحَيْن مختلفين... بانتظار الدراسات والاعتماد دولياً

- القواعد الأميركية في الكويت تبدأ استخدام لقاح «جونسون»

فيما وصلت الدفعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» المضاد لفيروس «كورونا» إلى الكويت، أمس، على أن تصل الدفعة الثالثة بعد نحو 10 أيام، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» استمرار التطعيم للجرعة الثانية من منصة اللقاح للجرعة الأولى نفسها، لافتة الى أن الدراسات العلمية في شأن إمكانية تغيير منصة اللقاح في الجرعة الثانية لا تزال في طور الإعداد ولم يتم اعتماد نتائجها بعد.

وأكدت المصادر أنه في حال توصّلت الدراسات المعتمدة إلى إمكانية إعطاء الجرعة الثانية من لقاح مختلف، فإن الكويت ستحذو حذو الدول في اعتماد ذلك بعد إجازته من الجهات الطبية الدولية المعتمدة، لكن إلى ذلك الحين سيبقى المطبق هو التطعيم بجرعتين من اللقاح نفسه.

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر عن وصول لقاح «جونسون آند جونسون» إلى القواعد الأميركية في الكويت، موضحة أن اللقاحات المتوافرة بالقواعد شأن خاص بها.

وأشارت المصادر إلى أن «هذه اللقاحات هي المعتمدة حالياً للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأميركية، وأن إجراءات التطعيم وتوفير اللقاحات المستخدمة داخل القواعد شأن يخصها وآتية إليها مباشرة ولا تدخل ضمن تعاقدات وزارة الصحة الكويتية»



