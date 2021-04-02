living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فايزر للبشرية: نحميكم من كورونا 6 أشهر!

2
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في أول نظرة على المدة التي تستغرقها حماية اللقاح من الفيروس التاجي، أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاحهما ضد فيروس كورونا، أكدت نجاعتها مدة 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.
 
وأضافت الشركة أنه وعلى الرغم من أن مدة الحماية المفرج عنها متواضعة، إلا أنها أطول من 90 يوما كان يعتقد أنها المدة القصوى على أفضل تقدير.
 
كما شددت على أن فعالية منتجها لا تزال تمثّل 91٪ ضد المرض مع أي أعراض، مؤكدة أنها فعالة أيضاً ضد السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات.
 
اللقاح فعّال
في سياق متصل، أعلن ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن النتائج الجديدة للأبحاث والتي تتضمن بيانات أكثر من 12 ألفا تم تطعيمهم بالكامل منذ 6 أشهر على الأقل، تمهد السبيل أمام تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية، وذلك بما أن اللقاح حاصل على تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للاستخدام في حالات الطوارئ.
 
 
بدوره، اعتبر أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك أن بيانات التجربة الجديدة تقدم النتائج السريرية الأولى التي تثبت أن لقاحا يمكن أن يوفر الحماية بشكل فعال من السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، وهو عامل حاسم للوصول إلى مناعة القطيع والقضاء على هذه الجائحة.
 
 
يشار إلى أن هذه التطورات جاءت في وقت يخشى فيه الخبراء من أن السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب أفريقيا والبرازيل قد تكون مقاومة للقاحات الحالية.
 
الجدير ذكره أيضاً أن الشركة مشغولة هذه الأيام بالتخطيط للبدء في اختبار نسخة من لقاح لا تحتاج إلى تخزين فائق البرودة كسابقتها، وهو ما كان عائقاً أمام توزيع اللقاحات، وأيضاً بإجراء اختبارات بشرية لأقراص تعالج الوباء، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة لمنع تطور الفيروس.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout