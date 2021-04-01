living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر

1
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تمض سوى ساعات على إعلان شركة فايزر أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة، حتى نقلت مفاجأة أخرى للعالم.
 
فالشركة تخطط هذه الأيام، للبدء في اختبار نسخة من لقاح لا تحتاج إلى تخزين فائق البرودة كسابقتها، وهو ما كان عائقاً أمام توزيع اللقاحات، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
 
ويمكن للنسخة الجديدة أن تسهل التخزين والتعامل مع حملات التلقيح في المناطق الريفية بالولايات المتحدة والدول منخفضة الدخل إذا ثبت أنها تعمل بأمان.
 
تجربة سريرية
كما من المقرر أن تبدأ الشركة في أبريل/نيسان، تجربة سريرية لتقييم ما يسمى بالتركيبة المجففة بالتجميد لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاماً في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات حكومية نقلتها الصحيفة وأكدتها الشركة.
 
 
وستستمر الدراسة التي تضم 1100 موضوع حوالي شهرين، حيث يسعى الباحثون إلى تحديد ما إذا كانت النسخة المجففة بالتجميد آمنة وفعالة مثل النسخة التي أذن بها المنظمون والتي بدأت أواخر العام الماضي.
 
وفي حال نجحت التجارب، ستكون الصيغة الجديدة جاهزة للاستخدام بحلول أوائل العام المقبل، بحسب الشركة.
 
إنتاج يحل معضلة
يذكر أن هذه النسخة الجديدة تتمتع بمزايا كبيرة لأنها لا تحتاج إلى تبريد كبير، ومن شأن ذلك أن يساعد في التخزين وتوسيع وصول اللقاحات إلى المناطق الريفية والبلدان منخفضة الدخل التي تفتقر إلى المعدات المتخصصة.
 
ففي الماضي، كانت تحديات توزيع اللقاحات قائمة على أسباب كثيرة أهمها عمليات التخزين، حيث يحتاج لقاح فايزر وبيونتك درجة حرارة تبلغ -70 درجة مئوية، ما تطلب سلسلة إمداد تتيح التحكم في درجة الحرارة وتخزين اللقاح في ثلاجات وصناديق تبريد من المخازن حتى التسليم، لهذا بدأت شركات الخدمات اللوجستية بإجراء تعديلات تتيح التعامل مع اللقاح، وخلافاً للمجمدات الكبيرة المخصصة للتخزين الضخم، صُمِّمَت مزارع التجميد لتلبية احتياجات التخزين.
 
يشار إلى أن فايزر كانت زفت خبراً مبشراً قبل أيام، حيث أعلنت بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة لمنع تطور الفيروس، وفق وكالة "بلومبيرغ".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout