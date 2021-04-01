ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير

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كشف مسح جديد أجراه مركز مختص باللقاحات، إلى أن ثلثي خبراء الأمراض العالميين يعتقدون أن متغيرات فيروس كورونا ستجعل اللقاحات غير فعالة في غضون عام واحد.

ويقول حوالي 66 بالمئة من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات واختصاصيي الأمراض المعدية، إنهم يعتقدون أنه في غضون 12 شهرًا، سيتحول الفيروس إلى درجة تجعل لقاحات الجيل الأول عديمة الفائدة في منع العدوى.ومن بين تلك المجموعة من المختصين، يعتقد ما يقرب من الخمس أن ذلك اللقاحات ستفقد فاعليتها في غضون 6 أشهر، وقال الثلث إنه ذلك سيحدث في غضون 9 أشهر.

بينما قال أقل من واحد من كل 8 أطباء، إنهم يعتقدون أن الطفرات التي يشهدها فيروس كورونا لن تجعل اللقاحات المتاحة حاليًا غير فعالة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

وقال 18.2 بالمئة منهم إنهم يعتقدون أن الأمر سيستغرق عامين على الأقل قبل أن يتحور الفيروس لدرجة أن اللقاحات ستكون غير فعالة في الحماية منه.

وقال ديفي سريدهار أستاذ الصحة العامة العالمية بجامعة إدنبرة في أسكتلندا، أحد علماء الأوبئة الذين شملهم الاستطلاع: "كلما زاد انتشار الفيروس، زادت احتمالية ظهور الطفرات والمتغيرات، مما قد يجعل لقاحاتنا الحالية غير فعالة".

وأجرى المسح "تحالف لقاحات الشِعب"، هو تحالف يضم أكثر من 50 منظمة مثل التحالف الإفريقي وأوكسفام وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وشمل المسح، الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء، 77 من علماء الأوبئة بين 17 فبراير و25 مارس من 28 دولة حول العالم.