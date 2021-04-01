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كشف "السر" وراء الطفح الجلدي الأحمر بعد تلقي لقاح كورونا

1
APRIL
2021
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يعاني بعض الأشخاص من ظهور طفح جلدي أحمر على ذراعهم، بعد تلقيهم لقاح شركة مودرنا ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عددا من الأشخاص أفادوا بظهور بقع حمراء على ذراعهم بعد تلقيهم لقاح مودرنا، مصحوبة بالحكة وبعض الألم.

وعبرت هذه الفئة عن قلقها من أسباب ظهور هذا التورم في الجلد، وقالوا إن الأمر مثير للشك.

إلا أن بيتر تشين هونغ، وهو أستاذ في الطب واختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو، طمأن الجميع بشأن لقاح مودرنا وكشف السر وراء الطفح الجلدي.

وقال: "في الواقع إن هذه البقع الحمراء هي استجابة -غير ضارة- من الجهاز المناعي.. وتختفي في غضون أسبوع أو أقل".

وأضاف "رد الفعل هذا لا يجب أن يكون مدعاة للقلق.. بالعكس هو مؤشر على أن جسمك تفاعل مع اللقاح ويتكثف لمنع العدوى المحتملة في المستقبل".

وذكر: "السبب الأول لعدم القلق هو أن رد الفعل الذي تشعر به يعني أن جهاز المناعة لديك يعمل بشكل جيد ويستعد لحمايتك في المستقبل".

وتابع بيتر: "السبب الثاني هو أنه يختفي ولا يطول نهائيا".

 

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