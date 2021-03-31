التطبيبُ عن بُعد من أسهل أنواع الرعاية الصحية (د. حنينا أبي نادر)

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د. حنينا أبي نادر -

التطبيبُ عن بُعد هو عملية متزامنة وغير سريرية يتم في خلالها تبادل المعلومات الطبية بين المريض وطبيبه . ولقد بدأ اعتماد هذا النوع من التطبيب في الطب النفسي في العام 1999 بشكلٍ خاص وفي إطار توفير خدمات الرعاية الأولية في العام 2009 . وتخلق خدمة الرعاية الصحية هذه رابطَ ثقةٍ مهمّ يهدف إلى الحصول على الخدمات الصحية عن بُعد (مثلاً ، أثناء الجلسات المنزلية لتجنّب زحمة السير) بسهولةٍ وبأسعارٍ معقولة . وتكون المناطق الريفية هي الأكثر حاجة لهذه الخدمة في بعض الأحيان .

ويُمكن تسجيل الجلسة التي غالبًا ما تُعقد عبر تطبيق " زوم " zoom أو" سكايب " skype اللّذَين يوفّران خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو . وفي هذا الإطار ، من المهم مراقبة وضع المريض الصحي ومتابعته كما أنّه من المهم التخفيف من التعرّض لبعض الفيروسات في المستشفيات ومن شغل غرف الطوارئ (مما يحافظ على قدرة الاستيعاب لدى هذه الغرف في المستشفيات) . وتجدر الإشارة إلى أنّ غالبية الحالات الطارئة في أيامنا هذه تكون متّصلة بفيروس كورونا المستجد .

ويكمُنُ نوعٌ آخر من فوائد التطبيب عن بُعد في إمكانية اختيار مقدّم الرعاية الصحية والممرّضة . وهنا يجب أن نشير إلى أنّ متابعة الأمراض المزمنة (قبول المرض) والتذكير الذي يقوم به الطبيب والأمور التي يُكلّف المريض القيام بها ، جميعها تساعد على تطوير ثقافة هذا الأخير وتجعله يمتثل بسهولة أكبر للتوصيات .

ونذكر أيضًا أنّ الرعاية الطولية Longitudinal care وعملية تحديد الأعراض المُبكرة تكتسيان أهميةً كبرى ، وأنّ بعض الحالات قد تستلزم زيارةَ عيادة الطبيب كما أنّ الطبيب يُعطي التوجيهات ويوصي بكيفية استخدام الإرشادات على أفضل وجه .

ويُقلّل التطبيبُ عن بُعد من التكاليف ويجعلنا نكسَبُ الوقت (إذ من المُمكن إجراء جلسة مدتها 40 دقيقة قبل السفر إلى موعدٍ خارجي) .

للمزيد من المعلومات ، يُمكنكم التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر عبر سكايب (hanina838) على الرقم 03/944331 في أي مكانٍ حول العالم .