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كيف تخسر 5 إلى 10 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

31
MARCH
2021
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هاجس زيادة الوزن خلال شهر رمضان يلاحق الكثير من الفتيات، لذلك يحرصن على اتباع نظام غذائي خاص يساعدهن على إنقاص وزنهن أو على الأقل تثبيته خلال شهر الصيام.
 
وفي حديث خاص مع موقع سكاي نيوز عربية، تقدم أخصائية التوعية الصحية الغذائية الدكتورة نورهان قنديل "روشتة صحية" بمبادئ عامة تسهم في خسارة من خمسة إلى عشرة كيلوغراما  خلال الشهر، بالاعتماد على "تغذية سليمة تنقي الجسم من السموم" من خلال تجنب بعض العادات ذات التأثير السلبي.
 
وتنصح أخصائية التغذية في مستهل روشتتها، بضرورة الإفطار على التمر والمياه، والابتعاد قدر الإمكان عن التمر الجاف؛ ذلك أن عملية تجفيفه تؤثر على خواصه الطبيعية وتقلل من فيتاميني B و C.
 
وتؤكد أن "التمر مع المياه على الإفطار يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لا سيما أن التمر غني بالألياف  والسكريات والمعادن، ولا يحتوي على دهون، وبذلك تتم تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد ذلك".
 
أما في وجبة السحور، فتنصح بتناول التمر مع اللبن، مشيرة إلى أنها لا تفضل اللبن على الإفطار مباشرة، لأن "بعض الدراسات تحدثت عن خطورة البروتين على معدة فارغة".
 
أما في وجبة الإفطار نفسها، فتنصح أخصائية التغذية بضرورة التقليل من المقليات، ويفضل استبدال النشويات بها، مع منع الحلوى، خاصة أنها تضعف من المناعة وتساعد على تخزين دهون جديدة وتمنع حرق الدهون القديمة، كما تنصح باستبدال العسل بالسكر، على اعتبار أن العسل أكثر قيمة غذائية وأكثر أمناً وأقل ضرراً من السكر العادي.
 
كما تنصح كذلك بضرورة الابتعاد عن العصائر المعلبة واستبدال الطازجة بها، فضلا عن الابتعاد عن المشروبات الغازية تماما. مع الإكثار من ياميش رمضان على السحور والإفطار لما يحتويه من قيم غذائية مرتفعة، ويفضل تخفيفه بالماء ليكون خفيفا على المعدة.
 
وتشير قنديل، إلى أن من العادات الخاطئة إضافة الخبز المقلي أو المايونيز والجبن على السلطات؛ لأن ذلك يرفع السعرات الحرارية لطبق السلطة ويقلل من قيمته الغذائيه "ويمكننا استبدال الخل البلسميك بها أو خل التفاح او الليمون أو زيت الزيتون؛ لأن قيمتهم الغذائية عالية وأضرارهم أقل.
 
وتطرقت في السياق ذاته إلى ضرورة التقليل من المقبلات، خاصة المقلية؛ بسبب احتوائها على زيوت كثيرة، ويفضل الحساء أيضا بدون إضافات الكريمة.
 
كما تشدد خبيرة التغذية على ضرورة الإكثار من الخضروات الورقية؛ مثل الجرجير والبقدونس والخس، وكل ما شابه في وجبتي الإفطار والسحور، إضافة إلى تناول المياه بكثرة، بحد أدنى 2 ليتر من المياه، بالتزامن مع الإكثار من شرب الأعشاب الدافئة؛ مثل الينسون و الجنزبيل وشاي الماتشا.
 
وتختتم قنديل حديثها بتوجيه نصيحة للشباب المقبلين على الامتحانات خلال الشهر بتناول شاي الماتشا؛ لأنه يساعد على زيادة التركيز ونسبة الكافيين به أقل من القهوة، علاوة على أنه يساعد على حرق الدهون وتحسين المزاج وتقليل الإصابة بمرض السرطان والحماية من أمراض القلب.
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