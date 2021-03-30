ألمانيا: 9 وفيات بجلطات دموية بعد تلقي لقاح «أسترازينيكا»

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قالت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة بعد التطعيم بلقاح شركة «أسترازينيكا» ضد مرض «كوفيد – 19».



وأوضح معهد «بول إيرليش» أنه سجل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ، وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي، مشيراً إلى حدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 منهم.وبين الوفيات التسع سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و63 سنة. وكان عمر الرجلين 36 و57.



إلى ذلك، علقت ولاية برلين الألمانية حملة التطعيم ضد «كورونا» بلقاح من الشركة المصنعة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية بالنسبة للأفراد دون سن الستين.



وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح.