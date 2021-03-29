living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا

29
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بارقة أمل هلّت على العالم قبل ساعات من شأنها لو تأكدت نجاعتها أن تنهي واحدة من أكبر أزمات القرن الجديد، والمتمثلة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
 
فقد كشفت شركة "أوراميد" الإسرائيلية للصناعات الدوائية عن نجاح لقاح فموي تعمل على تطويره بإنتاج أجسام مضادة للوباء لدى الخنازير خلال تجاربها.
 
وأضافت في بيان، أن لقاحها المرتقب "أورافاكس" يتميز بسهولة توزيعه وتخزينه وكذلك توزيعه على نطاق واسع في أي وقت وأي مكان، مؤكدة أن الخنازير تمكنت من إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، بعد تلقيها جرعة واحدة فقط من اللقاح الفموي.
 
كما من المتوقع أن يدخل اللقاح الجديد مرحلة التجارب السريرية خلال الربع الثاني من عام 2021 الجاري، حيث تعمل الشركة على تطوير لقاحها الفموي بالتعاون مع شركة "بريماس بيوتك" التي تتخذ من الهند مقرا لها.
 
كيف يعمل؟
وفق المعلومات، يعمل اللقاح المُرتقب على استهداف 3 بروتينات ضمن تركيبة فيروس كورونا، بشكل يساهم بالقضاء عليه، حيث أكدت الشركة أن الآلية التي يعتمدها اللقاح في عمله تمنحه قدرة أكبر على مقاومة الطفرات الناشئة من فيروس كورونا.
 
كما لفتت إلى أن لقاحها الجديد سيساهم بإزالة حواجز عدة حالت دون توزيع اللقاحات المتوفرة حاليا على نطاق واسع وبشكل سريع، لا سيما أن ما تعمل على تطويره يمكن تناوله في المنزل دون الحاجة لزيارة أي مراكز صحية.
 
وأضافت أنه يمكن أن يصبح اللقاح الفموي أكثر قيمة بحالة يحتمل فيها أن يوصى بأخذ لقاح كوفيد-19 بشكل سنوي كلقاح الإنفلونزا.
 
انتبهوا من الغش
الجدير ذكره أن منظمة الصحة العالمية كانت عبرت عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على لقاحات كوفيد-19، بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمنظمة الأممية.
 
وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي من جنيف، السبت، حذر مدير عام المنظمة الأممية، د.تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير لقاحات كـوفيد-19 المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت وخاصة عبر الشبكة المظلمة، بحسب تعبيره.
 
 
يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب بوفاة أكثر من 2,768,431 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة السبت.
 
وتأكدت إصابة أكثر من 126,070,470 شخصا بالفيروس منذ ظهوره.
 
كما تعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout