عند أخذ لقاح كورونا..منتجات يجب الإبتعاد عنها!

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كشفت الطبيبة ومقدمة البرامج التلفزيونية، إيلينا ماليشيفا، عن المنتجات التي تقلل من فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الطبيبة أن "الكحول له التأثير الأكثر سلبية، لذا يجب التخلص منه تماما، قبل التطعيم وفي غضون ثلاثة إلى خمسة أيام بعده".

كما أوصت ماليشيفا باستبعاد الأطعمة التي تزيد من رد الفعل التحسسي مؤقتا من النظام الغذائي مثل: اللحوم المدخنة والشوكولاتة والفراولة والحمضيات والجبن الأزرق. وأشارت إلى أنه بسبب استخدام هذه الأطعمة، قد تكون الاستجابة المناعية مفرطة.

قالت: "ردود الفعل السلبية تزداد، ويتم تقليل آليات الدفاع الفعالة".

وأضافت,"من المهم بشكل خاص رفض مثل هذه المنتجات للأشخاص المعرضين عموما لردود الفعل التحسسية، وكذلك في حال وجود الربو أو التهاب الجلد التأتبي".

في وقت سابق، قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك (روسبوتريبنادزور) آنا بوبوفا، إنه "لا ينبغي تناول الكحول قبل أسبوعين على الأقل من التطعيم ضد فيروس كورونا و42 يوما بعده".

ونصحت رئيسة مقر مكافحة العدوى، تاتيانا غوليكوفا، بدورها الروس الذين سيأخذون اللقاح بعدم شرب الكحول قبل ثلاثة أيام ولمدة ثلاثة أيام بعد ذلك.



sputnik