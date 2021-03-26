ثلاث طرق بسيطة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان

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وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك ثلاث طرق بسيطة يساعد اتباعها على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وتشير Express، إلى أن الأطباء ينصحون قبل كل شيء بالمحافظة على وزن صحي، وهذا يقي من 12 نوعا من السرطان: سرطان الأمعاء، والثدي، وكيس الصفراء، والكلى، والكبد، والفم، والمريء، والمبيض، والبنكرياس، والبروستات، والمعدة، والرحم.

وثانيا، يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وثالثا، من الضروري الالتزام بنظام غذائي صحي، وهذا يعني تناول كمية أكبر من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وتقليل تناول اللحوم الحمراء والمياه الغازية المحلاة والامتناع تماما عن تناول المشروبات الكحولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن السرطان هو مصطلح عام لمجموعة أمراض قد تصيب أي جزء من الجسم. والسمة المميزة للسرطان، هي سرعة نمو خلايا شاذة، وانتشارها خارج حدودها الاعتيادية، ويمكن أن تتوغل في أجزاء الجسم القريبة، مكونة بؤرة جديدة للمرض يطلق عليها النقائل، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بالسرطان.

وتشير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي كانت مسجلة رسميا في عام 2020 ، حوالي 19.3 مليون إصابة، وعدد الوفيات بالسرطان 10 ملايين حالة.