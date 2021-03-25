عالم عدوى: فايزر وأسترازينيكا بنفس الكفاءة بالحالات الشديدة

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قال عالم العدوى الفرنسي أوديل لوناي لراديو "RTL" الأربعاء إن لقاحات فايزر و أسترازينيكا لها نفس الكفاءة في الحالات الشديدة من المرض.



وتأتي تصريحات لوناي بعد شكوك حامت حول لقاح أسترازينيكا، وفعاليته ضد كورونا، مقارنة بفايزر الذي حقق نتائج واعدة.