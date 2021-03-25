عالم عدوى: فايزر وأسترازينيكا بنفس الكفاءة بالحالات الشديدة

قال عالم العدوى الفرنسي أوديل لوناي لراديو "RTL" الأربعاء إن لقاحات فايزر و أسترازينيكا لها نفس الكفاءة في الحالات الشديدة من المرض.
وتأتي تصريحات لوناي بعد شكوك حامت حول لقاح أسترازينيكا، وفعاليته ضد كورونا، مقارنة بفايزر الذي حقق نتائج واعدة.
في سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المختلفان حول إدارة مخزون لقاحات مجموعة استرازينيكا البريطانية-السويدية في أوروبا، عزمهما الأربعاء على تسوية هذا النزاع الكبير عن طريق التفاوض.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قال خلال مؤتمر صحافي "يواجه الاتحاد الأوروبي وضعا وبائيا خطرا جدا ويستمر في تصدير كميات كبيرة إلى دول" تنتج لقاحاتها الخاصة أو تسجل تقدما في حملات التطعيم.
وكان يشير في حديثه إلى واقع أنّ الاتحاد الأوروبي صدّر نحو 10 ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى المملكة المتحدة لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعة منتجة لديها، رغم أنّ العقد الموقع مع استرازينيكا ينص على إرسال جرعات من مصنعين في المملكة المتحدة.