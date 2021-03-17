living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلالة جديدة من كورونا تظهر بفرنسا.. "مضللة" لفحوص كورونا

17
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تحذيرا بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في منطقة بروتاني شمال غربي البلاد، فيما قد يكون اكتشافها عبر فحص "البي سي آر" أكثر صعوبة من بقية السلالات.
 
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنه على الرغم صعوبة اكتشافها ، إلا أن "التحليلات الأولية لهذا النوع الجديد لا تشير إلى زيادة الخطورة أو زيادة قابلية الانتقال".
 
وكان المثير في الأمر أن عددا من الأشخاص في هذه المنطقة كانوا يعانون من أعراض كورونا، لكن نتائج الفحوص كانت سلبية كلها. 
 
ووضعت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة في فئة "سلالة قيد التحقيق،" ذلك أنه اختبارات كورونا التقليدية لم تتمكن من رصدها.
 
وتضم هذه الفئة عددا كبيرا من السلالات التي تحدث نتيجة طفرات طبيعية، وتشكل قلة قليلة منها مشاكل صحية عامة، وتختلف هذه عن فئة "السلالة المثيرة للقلق"، التي تشمل سلالت البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا.
 
وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا معما في منطقة بروتاني، بعد أن تم تحديد 8 حالات على أنها تحمل السلالة الجديد، من بين 79 حالة في مدينة لانيون في المنطقة.
 
وجاء هذا الإعلان في وقت تكافح فرنسا ارتفاعا في أعداد الإصابة، وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن إجراءات الإغلاق الجديدة قد تفرض قريبا. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout