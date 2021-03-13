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بعد جدل لقاح أسترازينيكا والجلطات.. الصحة العالمية تعلق

13
MARCH
2021
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قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الجمعة، إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.

وذكرت هاريس في إفادة أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

وأوقفت بلغاريا مؤقتا، الجمعة، التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.

وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وأيسلندا التي أوقفت مؤقتا التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.

وفي ألمانيا قال كبار مسؤولي الصحة، الجمعة، إن لقاح أسترازينيكا آمن ويمكن لألمانيا مواصلة استخدامه.

وبينما تواجه ألمانيا شحا في اللقاحات ومع بدء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19، تحرص الحكومة على التأكد من أن الشكوك بشأن اللقاحات لا تقوض حملة التطعيم التي تنفذها من أجل السيطرة على الجائحة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في إفادة صحفية: "كل ما نعلمه حتى الآن يشير إلى أن فوائد اللقاح، حتى بعد كل حالة فردية مسجلة، أكبر بكثير من المخاطر وهذا لا يزال الحال".

 

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