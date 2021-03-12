«أسترازينيكا» تؤكد أن لا دليل على أن لقاحها يزيد احتمالات تجلّط الدم

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أعلنت شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا، ومقرها المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، وذلك بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



وصرّح متحدث باسم الشركة: «بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الاصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين». وأضاف: «في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الانواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموماً».