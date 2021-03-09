لماذا يجدر بنا أخذ اللّقاح؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يُعتبر أخذ لقاح كورونا في الوقت الحاضر الحلّ الأخير الممكن في ظل هذا الوباء وذلك من أجل تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب هذا الفيروس لتلقي العلاج وعدد الوفيات أيضًا . ونذكر أنّ مناعة القطيع ستستغرق وقتًا وفي أثناء هذا الوقت ، سيلقى الكثيرون حتفهم . وعادةً ما تتمثل الآثار الجانبية في الإصابة بالحمى ، والشعور بالألم في موقع الحقن ، والشعور بالإنزعاج ، والألم في العضلات ، والشعور بالوخز بيد أنّها غالبًا ما تتبدّد ولا تكون خطيرة كما تحاول بعض وسائل الإعلام إظهارها .

في لبنان ، لقد تم تسجيل ما يصل إلى مليون شخص بهدف الحصول على لقاح كورونا كما أنّ مليونًا آخر قد أصيبَ بالعدوى فيما ينتظر جزء من الشعب الوقت المناسب للحصول على اللّقاح . وينصح الأطباء بالحصول على الجرعتين على أن تُعطى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الأولى . وفي حال أصيبَ المرء بصدمة الحساسية anaphylactic shock ، لا يتم حقنه بالجرعة الثانية . وبالنسبة لأولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أو بالنسبة للنساء الحوامل ، لا تزال المعلومات المتعلّقة بالسلامة ناقصة .

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين يوصي الأطباء بشدة بوجوب حصولهم على اللّقاح في أسرع وقتٍ ممكن هم المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى ، والمصابين بالسرطان ، ومرضى السكري ، والذين يُعانون من ضغط الدم العالي ، ومرضى السمنة ، والمُصابين بمرض الشريان التاجي coronary artery disease .

للمزيد من المعلومات ، يُرجى التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر على Linkedin أو على الرقم التالي : 04/521601 (مختبر Saint Michel) .

وتذكّروا أنّه يجب أن نتّبع نصيحة الدكتور الذي أوصى باللّقاح . للحالات الطارئة ، يُرجى الاتصال على الرقم التالي : 03/944331 أو التوجه إلى أقرب غرفة طوارئ متوفرة من أجل الحفاظ على سلامتكم .