living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النصائح الأربع التي تمنع إصابتك بسرطان القولون

4
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كان ينظر دوما إلى سرطان القولون والمستقيم أنه عادة مرض لا يصيب الشباب، لكنه مؤخرا بات خطرا محدقا بكل الفئات العمرية، ما استوجب اتباع خطوات عديدة للوقاية منه.
 
ونشرت مؤسسة "كليفلاند كلينك" الصحية المتخصصة، عددا من النصائح لمنع إصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 49 عاما بسرطان القولون والمستقيم.
 
ولا توجد حتى الآن تفسيرات علمية متخصصة تفسر زيادة نسب إصابة الفئات الأصغر سنا بسرطان القولون والمستقيم.
 
لكن ما لاحظه فقط الخبراء هو ارتفاع معدلات السمنة والاتجاهات الغذائية غير الصحية لدى معظم المصابين بسرطان القولون والمستقيم.
 
وجاءت أبرز الوصايا الأربع الرئيسية التي يمكنها أن تمنع إصابتك بسرطان القولون والمستقيم، على النحو التالي:
 
1- لا تتجاهل نزيف المستقيم:
 
يتجاهل معظم الشباب تلك الأعراض في البداية، لأنهم يظنون أنهم أصغر من أن يصابوا بسرطان القولون والمستقيم، علاوة على أن عددا كبيرا منهم يشخص ذلك النزيف بصورة خاطئة في البداية، ما يفاقم حالاتهم فيما بعد.
 
لذلك ينصح الخبراء أنه عند إصابة أي شخص بتغيرات في الأمعاء المصحوبة بالنزيف في المستقيم، ينبغي أن تقوم بزيارة طبيبك على الفور.
 
2- التاريخ العائلي:
 
في كثير من الأحيان، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم، حيث يكون العلاج أسهل.
 
هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تحديد أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، لذلك ينصح الخبراء بإجراء فحص مبكر للبالغين الأصغر سنًا المعرضين لخطر كبير، ولمعرفة التاريخ العائلي لك وما إذا كان أحد من أفراد عائلتك مصابا بسرطان القولون والمستقيم.
 
3- لا تخف من التحدث إلى طبيبك
 
تعامل مع صحتك على محمل الجد، حتى لو كنت في العشرينات من العمر، عندما تشعر أنه لا يمكن أن يحدث شيء على ما يرام.
 
ويتضمن ذلك تطوير علاقة جيدة مع طبيب رعاية أولية، ويمكنك مناقشة أي أعراض غير عادية معه، وكذلك معرفة الوقت المناسب الذي يمكنك فيه فحص احتمالية الإصابة بسرطان القولون.
 
وتوصي معظم الجمعيات المهنية وفرق العمل في الولايات المتحدة بأن يبدأ الناس في إجراء تنظير القولون في سن الخمسين.
 
وخفضت جمعية السرطان الأمريكية مؤخرًا سن البدء الموصى به إلى 45 عامًا، ولكن هذا مثير للجدل بين خبراء سرطان القولون، الذين يطالبون بأن يكون السن أبكر بصورة كبيرة.
 
وتتحدد معظم الإجراءات الخاصة بالفحص عن طريق عملية تسمى "التنظير السيني المرن"، هو وسيلة أقل تكلفة وأكثر توغلًا للفحص، ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، نظرًا لأن معظم سرطانات القولون الموجودة لدى الشباب تقع في المستقيم أو القولون السيني، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام المنظار السيني.
 
ويقول الخبراء إنه من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك فرقًا بين الفحص الروتيني لتنظير القولون للأشخاص، الذين لا يعانون من أي أعراض وبين تنظير القولون التشخيصي لتقييم الأعراض، فقد يكون الأشخاص الذين يعانون من الأعراض مناسبين لتنظير القولون التشخيصي في أي عمر.
 
كما أن هناك وسائل فحص أخرى، مثل اختبارات الحمض النووي العالية الحساسية القائمة على البراز لسرطان القولون والمستقيم، والتي أصبحت أكثر فعالية وستُستخدم بشكل متزايد في المستقبل.
 
4- تناول طعامًا صحيًا ومارس الرياضة وتوقف عن التدخين:
 
تساعد الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في الحفاظ على صحة القولون.
 
ولا يزال يتعين على الخبراء تعلم الكثير حول كيفية تأثير نمط الحياة والطعام غير الصحي على مخاطر القولون والمستقيم.
 
ولكنه ينصح الشباب بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بشكل مفرط، حتى لا ترفع فرص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout