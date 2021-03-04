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تعديلات في نمط الحياة ترتبط بالحد من الدهون الحشوية!

4
MARCH
2021
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تلتف الدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، حول الأعضاء الداخلية، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات مزمنة.
 
وتقع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الداخلية المهمة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. ويمكن أن يكون تراكم الدهون الحشوية مقدمة للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري النوع 2. ولحسن الحظ، يمكنك تقليل دهون البطن عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي.
 
وسعت إحدى الدراسات إلى تحديد تأثير تدخلات نمط الحياة المختلفة على الدهون الحشوية.
 
وشملت الدراسة 97 شخصا يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد، مع وضع اجتماعي اقتصادي منخفض في تدخل نمط الحياة لمدة ثمانية أشهر.
 
وقُيّمت اختبارات القياسات البشرية (العضلات والعظام ودهون الجسم) واللياقة البدنية والتغذية.
 
وكانت النتيجة الرئيسية أن تناول الأجزاء اليومية الموصى بها من الفاكهة، واكتساب القوة في الساقين واكتساب المرونة، هي "عوامل تنبئ بانخفاض مؤشر الدهون الحشوية".
 
ووجد الباحثون أيضا أن كونك أكبر من 45 عاما، وتناول الأجزاء الأسبوعية الموصى بها من الحبوب واللحوم والدهون واللحوم المصنعة، زاد من مؤشر الدهون الحشوية.
 
ولا تعد نتائج الدراسة مفاجئة - اكتساب القوة في الساقين هو نتاج التمارين الهوائية. وثبت أن التمارين الهوائية هي واحدة من أكثر التدخلات فعالية ضد الدهون الحشوية. وتشمل أمثلة الأنشطة الهوائية:
 
• المشي السريع.
 
• التمارين الرياضية المائية.
 
• ركوب الدراجة.
 
• الرقص.
 
• جولة على الأقدام.
 
• التزلج على الجليد.
 
ووفقا لـ Harvard Health، يجب أن تمارس 30 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل الشدة في معظم الأيام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات بوتيرة غير رسمية.
 
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضا في منع دهون البطن من العودة.
 
وفي دراسة أجريت في جامعة ألاباما، برمنغهام، خسرت النساء اللاتي يتبعن نظاما غذائيا وقللن من الدهون الحشوية، مع أو بدون تمارين الأيروبيك أو تدريبات القوة.
 
وفي العام التالي، حافظ أولئك الذين التزموا ببرامجهم الرياضية - 40 دقيقة مرتين في الأسبوع - على خسارة الدهون الحشوية، في حين أظهر أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة أو تركوا برامجهم، زيادة بنسبة 33% في الدهون الحشوية.
 
وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، يجب أيضا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
 
ويمكن أن يكون البروتين وسيلة مفيدة لفقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون.
 
وتشمل النصائح الغذائية الرئيسية الأخرى ما يلي:
 
• تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.
 
• تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.
 
• تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.
 
• اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.
 
• تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.
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