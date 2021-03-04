living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 حيل بريئة تساعدك على النوم مجددا إذا استيقظت في منتصف الليل

4
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه الكثيرون مشكلات في الحصول على ليلة نوم جيد، لأسباب عدة، من بينها الاستيقاظ في منتصف الليل والمكافحة من أجل العودة إلى النوم.
 
وتعرف هذه الحالة عند الأطباء باسم "أرق الحفاظ على النوم"، وقد يكون لها تأثير على الحياة اليومية بشكل سلبي.
 
وبغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء الاستيقاظ في منتصف الليل، فمن المهم محاولة الحفاظ على توازن جدول النوم، وهناك عدد من الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، من بينها:
 
1. لا تنظر إلى الوقت:
 
في أغلب الأحيان، يستيقظ الناس في منتصف الليل لأنهم قلقون بشأن شيء ما، وربما يكون حدثا سينعقد في وقت لاحق من اليوم التالي، لذلك من المهم ألا تزيد من الضغط أكثر من خلال مشاهدة العد التنازلي للساعة ببطء، فهذا سيقلل فقط من فرص العودة إلى النوم.
 
حاول الامتناع عن النظر إلى هاتفك، وإذا كان لديك منبه، فقم بتعديل اتجاهه بحيث لا يواجه وجهك.
 
2. الحد من التعرض للضوء الأزرق وتقليل وقت الشاشة قبل النوم:
 
على الرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون أن روتين وقت النوم الخاص بهم يتضمن التمرير بلا وعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الضوء الأزرق المنبعث من هاتفك يمكن أن يمثل معضلة لإنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم في دورة نوم الجسم.
 
حاول أن تتوقف عن استخدام هاتفك قبل ساعة من الذهاب إلى الفراش، أو إذا لم تستطع ذلك، فعلى الأقل قم بتعتيم مستوى السطوع على الشاشة وتقليل انبعاثات الضوء الأزرق.
 
وسيساعد هذا عقلك في الحصول على فرصة لإنتاج الميلاتونين الضروري للنوم بشكل طبيعي.
 
3. استرخاء العضلات والعقل:
 
نصيحة واضحة إلى حد ما، لكنها قد تكون أصعب بكثير مما تبدو عليه. هناك عدد من التمارين التي يمكنك القيام بها للمساعدة على استرخاء جسمك وزيادة فرصك في النوم، مثل تمارين التنفس العميق، أو العد التنازلي، أو روتين استرخاء العضلات على سبيل المثال لا الحصر.
 
4. غادر الغرفة ثم حاول النوم مرة أخرى:
 
يدعي الكثير من خبراء النوم أنه إذا حاولت وفشلت في النوم لأكثر من 20 دقيقة، يجب أن تنهض وتذهب إلى مكان آخر في منزلك وتفعل شيئا مهدئا.
 
ويمكن أن يشمل هذا إكمال الكلمات المتقاطعة، أو قراءة كتاب أو حتى الاستماع إلى الراديو، أو أي شيء قد يجعل جسدك مسترخيا / متعبا مرة أخرى.
 
ويقترح بعض الخبراء اختيار نشاط تجده مملا عن عمد، حيث من المرجح أن تغفو وأنت تفعل شيئا تجده مملا بدلا من نشاط يحفزك.
 
ومع ذلك، يجب أن يتم كل هذا في غرفة أخرى، حيث أوضح لويس ف. بوينافير، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة جونز هوبكنز، أنه إذا قمت بذلك أثناء بقائك في السرير، "فسيؤدي ذلك إلى ربط عقلك وجسمك بسريرك. مع اليقظة بدلا من النوم".
 
5. لا تشرب الكحول قبل النوم:
 
حتى كوب واحد من الكحول يمكن أن يكون له تأثير سلبي على فرصك في تحقيق نوم متواصل. وعلى الرغم من أن الكحول مثبط يؤدي إلى إبطاء نشاط الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالبطء والثقل، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس بمجرد النوم.
 
وقال طبيب الأعصاب في مؤسسة Mayo Clinic، بهانو كولا، لشبكة "سي إن إن": "عندما يتم استقلاب الكحول، فإنه يشكل مادة الأسيتالديهيد المحفزة. لذلك إذا شربت الكثير من الكحول قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، في غضون أربع ساعات تقريبا يتحول إلى مادة الألدهيد التي يمكن أن تعطل النوم وتوقظك".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout