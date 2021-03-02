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ما هي المخاوف الصحية المحتملة بعد الشفاء من كورونا؟ (د. حنينا ابي نادر)

2
MARCH
2021
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كما نلاحظ ، القول بأنّ المريض سيقتل فيروس كورونا أو كورونا سيقتله خلال 14 يومًا ليس صحيحًا دائمًا ؛ فالكثير من الأشخاص يلقون حتفهم حتى بعدما تأتي نتيجة الاختبار سلبية كما أنّه ينبغي متابعة حالة المريض بشكلٍ دقيق لمدة 3 أشهر بعد الإصابة بالفيروس (وخصوصًا المرضى المسنّين أو الذين كانوا في العناية الفائقة) . وبعض الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات في الرئة (مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ARDS أو التليّف الرئوي Fibrosis) قد تتقلّص قدرتهم اليومية السابقة على العمل ، كما سيفقد 5% من الأشخاص حاسّةَ الشم لديهم في نهاية المطاف .

وتجدر الإشارة إلى أنّ مرضى كورونا يشتكون في بعض الأحيان ، إثر إصابتهم بالفيروس ، من الصداع ، والتّعب ، والغثيان ، والارتجاع المريئي، وفرط نشاط المجرى الهوائي ، وضبابية الوعي ، بالإضافة إلى ضعف في الذاكرة وفي التركيز ، والوَهَن ، والتنميل ، وتساقط الشعر ، وألم المفاصل المنتشر ، وخفقان القلب ، وزوال التكيّف deconditioning. بناءً على ذلك ، من المهم اعتماد استراتيجيات التأقلم ومتابعة حالة بعض الأشخاص من خلال إجراء الفحوصات في المنزل . كما يتم تكرار التّصوير المقطعيّ المحوسَب CT للصدر بعد مدة شهرٍ واحد .

إنّ إطلاق بروتين السيتوكين Cytokinesفي السائل الدماغي الشوكي CSF من جرّاء فيروس كورونا يكمُنُ جزئيًا وراء هذه الأعراض التي يسبّبها أيضًا التغيّر الهرموني ويُمكن أيضًا للأوعية الدموية أن تتسرّب في الكلى والكبد . لذلك ، من المهمّ الإبلاغ عن أي علامة تنذر بالخطر (نذكر على سبيل المثال : ضيق التنفّس ، والألم في الصدر ، والإغماء ، والسعال الحاد) كما أنّنا نوصي بالإستراحة لمدة أسبوع بعد التعافي وبمعاودة النشاط خطوة بخطوة .

للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي : hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي : 03-944331 (مختبر Saint Michelفي أنطلياس) .

 

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