اكتشاف خاصية غير متوقعة للشوكولاتة

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توصل علماء كلية بايلور الطبية الأمريكية، إلى استنتاج يفيد بأنه يمكن أن يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي في القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة European Journal of Preventive Cardiology، إلى أن الخبراء حللوا بيانات تخص 300 ألف مريض واكتشفوا علاقة بين تناول الشوكولاتة والإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

وقد اتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.

ويوضح الباحثون، هذه الخاصية للشوكولاتة، باحتوائها على حمض الشمع أو (حمض الستياريك) وهو حمض دهني مشبّع، ومركبات الفلافونويد والبوليفينول - وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد".

ويؤكد العلماء، على ضرورة تناول الشوكولاتة باعتدال وبكميات صغيرة. لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.

المصدر: نوفوستي