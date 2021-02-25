living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

والدان يحذران من أعراض ظهرت على طفلتهما قبيل وفاتها بكورونا

25
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اسستعرض والدان معاناتهما بوفاة طفلتهما بعد إصابتها بكورونا، كاشفين عن الأعراض التي ظهرت عليها قبيل وفاتها في محاولة لتحذير الآباء من الأعراض المحتملة لكورونا التي قد تصيب الأطفال.
 
وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير مصور لها، قال الوالد، ويدعى ديفيد مورش، الذي توفيت ابنته البالغة من العمر 6 سنوات، إنه أصيب بكورونا في يونيو، وإن زوجته أصيبت لاحقا خلال اعتنائها به في أواسط يوليو، وبعد أن أنهت فترة العزل في نهاية الشهر المذكور لم يكن لديهما أي فكرة عن وضع ابنتهما جيجي، التي أصيبت بكورونا.
 
وأشار ديفيد إلى أنه في هذا اليوم تقيأت ابنته مرتين، وظهر على كتفها طفح جلدي، واتضح لهما لاحقا أن تلك علامات على إصابة الأطفال بكوفيد 19، الأمر الذي يختلف بشكل كبير عن علامات إصابة الكبار به.
 
وقالت الأم: "على الآباء الذين لديهم أطفال يعانون من الخمول والتقيؤ ولديهم طفح جلدي، الذهاب فورا لفحصهم وتلقي العلاج".
 
وأظهر التقرير، صورة توضح علامات الطفح الجلدي على كتف الطفلة قبل ساعات من وفاتها، وهي الصورة التي التقطتها لها والدتها في عيادة الطبيب الذي زارته، إذ قال لها الطبيب وقتها: إنها أعراض عادية تظهر لدى الأطفال، لكن تبين لاحقا أنها علامات الإصابة بكورونا.
 
وأشارت الأم إلى أن الأطباء وقتها اعتبروا أن لديها جرثومة في المعدة، وطلبوا أخذها إلى المنزل لتحصل على قسط من الراحة، لافتة إلى أنها تركت ابنتها في المنزل لتنام قليلا، وعادت بعدها بساعتين لتجد سيارتي إسعاف خارج المنزل، وسيارة الشرطة، حيث أخبروها أن ابنتها ماتت.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout