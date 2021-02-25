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أول دراسة ضخمة تؤكّد فعالية لقاح فايزر بنسبة 94%

25
FEBRUARY
2021
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أثبت لقاح فايزر أنّه فعّال بنسبة 94% ضدّ الإصابات بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض، وفقاً لدراسة واسعة النطاق جرت في إسرائيل على 1,2 مليون شخص ونشرت نتائجها الأربعاء مجلة علمية مرموقة، مما يؤكّد بيانات التجارب السريرية والدور الحاسم لحملات التطعيم في مكافحة الجائحة.
 
وقال بن ريس، أحد معدّي الدراسة التي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" المرموقة، في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "هذا هو أول دليل (...) على فعالية لقاح في ظروف العالم الحقيقي".
 
وكانت قد قالت منظمة مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل إن أقل من 0.01 في المئة من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.
 
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.
 
وتعتبر إسرائيل رائدة على مستوى العالم من خلال طرحها السريع للقاح على الرغم من أن البيانات تأتي أيضا في ظل إجراءات عزل عام على مستوى البلاد تساعد أيضا في الحد من انتشار العدوى. وبدأ الإسرائيليون في تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر في 19 ديسمبر.
 
وتزود إسرائيل شركة فايزر بتحديثات أسبوعية للبيانات حول حملة التطعيم الخاصة بها بموجب اتفاقية تعاون قد تساعد البلدان الأخرى في تحسين حملات التطعيم لديها.
 
وأضافت منظمة مكابي "تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته".
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