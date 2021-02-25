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روسيا.. اكتشاف دواء يحمي الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض الزهايمر

25
FEBRUARY
2021
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أعلن فلاديمير لازاريف، كبير الباحثين في معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بطرسبورغ، أن العلماء اكتشفوا دواء يمنع موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض الزهايمر.

وتشير مجلة Aging and Diseases الدولية، إلى أنه وفقا لنتائج التجارب والاختبارات التي أجراها علماء المعهد على الفئران المخبرية، يخفف استخدام هذا الدواء  كثيرا من أعراض فقدان الذاكرة الناتجة عن الإصابة بمرض الزهايمر.

 

ويشتق الدواء الجديد من الهيدروكورتيزون، ويمنع بتركيز منخفض تراكم البروتونيات التي تدمر خلايا الدماغ.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، يعاني أكثر من 50 مليون شخص في العالم من مرض الزهايمر. وبما أن أسباب خرف الشيخوخة عديدة، لذلك لا يوجد دواء موحد يفيد في علاج هذا المرض. واستنادا إلى المفهوم الحالي لعلاج مرض الزهايمر، إن سبب هذا المرض، هو لويحات سامة للخلايا العصبية. وقد تمكن علماء معهد الخلايا في بطرسبورغ من تحديد آلية تكوين هذه اللويحات، واختاروا الدواء الذي يمنع ظهورها.

وقد اختبر الباحثون هذا الدواء على البروتينات والخلايا والحيوانات وعلى عينات السائل الدماغي الشوكي. وبعد انتهاء المدة المقررة للعلاج، احتفظت الفئران المخبرية بنسبة جيدة من الذاكرة.

ومن المحتمل أن يبدأ قريبا الإنتاج المتسلسل لهذا الدواء، حيث قدم الباحثون الوثائق اللازمة للحصول على براءة اختراع وتسجيله رسميا.

المصدر: فيستي. رو

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