روسيا.. اكتشاف دواء يحمي الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض الزهايمر

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أعلن فلاديمير لازاريف، كبير الباحثين في معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بطرسبورغ، أن العلماء اكتشفوا دواء يمنع موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض الزهايمر.

وتشير مجلة Aging and Diseases الدولية، إلى أنه وفقا لنتائج التجارب والاختبارات التي أجراها علماء المعهد على الفئران المخبرية، يخفف استخدام هذا الدواء كثيرا من أعراض فقدان الذاكرة الناتجة عن الإصابة بمرض الزهايمر.