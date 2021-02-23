living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 جينات قد تفسر سبب وفاة الشباب الأصحاء بكورونا

23
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت وفاة عدد من الشباب الأصحاء نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قلق ودهشة الكثير من خبراء الصحة الذين كانوا يعتقدون في بداية تفشي الوباء أن تأثيره الخطير يقتصر على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة فقط.
 
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار عدد من العلماء إلى أن السبب في إصابة الشباب الأصحاء بأعراض «كورونا» الخطيرة والموت جراءها قد يرجع إلى اختلافات جوهرية في التركيب الجيني للأشخاص.
 
وتحمل الجينات - المكونة من الحمض النووي داخل خلايانا - التعليمات لكل عملية بيولوجية في أجسامنا، بما في ذلك كيفية تكوين خلايا الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس.
 
وأجرى فريق العلماء، التابع لمعهد روزلين في إدنبرة، دراسة على 2244 مريضاً بـ«كورونا» حالتهم خطيرة.
 
وكان ثلاثة من كل أربعة من أولئك الأشخاص غير قادرين على التنفس دون مساعدة ميكانيكية وانتهى الأمر بأكثر من خمسهم إلى الموت.
 
وتم أخذ عينات دم من المرضى لفحص الحمض النووي لكل منهم، وتمت مقارنة النتائج مع الحمض النووي للأشخاص الأصحاء لاكتشاف أي اختلافات جينية كبيرة قد تفسر حالتهم الحرجة.
 
ومن بين نحو 20 ألف جين في جسم الإنسان، وجد العلماء أن المرضى المصابين بأعراض «كورونا» الخطيرة كان لديهم اختلافات في 5 جينات.
 
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الجينات على ما يبدو هي التي لعبت دوراً مهماً في استجابة الجسم المناعية للعدوى.
 
وأهم هذه الجينات، هما جين يسمى TYK2. وآخر يدعى IFNAR2.
 
ويلعب TYK2 دوراً مهماً في جعل خلايا الجهاز المناعي «أكثر التهاباً»، وفقاً لما قاله العلماء.
 
وأشار العلماء إلى أن هذا الجين قد يزيد من فرص تعرض المرضى لخطر التهاب الرئة شديد الضرر الذي غالباً ما يكون السبب الفعلي للوفاة بـ«كورونا».
 
أما IFNAR2 - فهو مسؤول عن برمجة إنتاج الإنترفيرون، والذي يساعد في تشغيل جهاز المناعة بمجرد اكتشاف أي إشارة تدل على وجود عدوى.
 
وعندما يتعطل هذا الجين، لا يتم إطلاق كمية كافية من الإنترفيرون، مما يسمح للفيروس بالتكاثر بسرعة قبل أن تكون هناك أي مقاومة.
 
وتقول الدكتورة إليانور رايلي، الخبيرة في الجهاز المناعي والأمراض المعدية بجامعة إدنبرة والتي شاركت في الدراسة: «نتائجنا تشير إلى أن سبب مرض بعض الشباب الأصحاء بأعراض كورونا الخطيرة قد يرجع لكونهم مهيئين وراثياً لذلك».
 
وأضافت: «ربما يكون هؤلاء الصغار قد ورثوا اختلافات جينية من آبائهم تعرضهم للخطر».
 
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد ناشدت الشباب أكثر من مرة بالالتزام بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، ليس فقط من أجل حماية كبار السن الذين يتعاملون معهم، ولكن أيضاً من أجل حماية أنفسهم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout