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فقدان حاسّة الذوق : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

23
FEBRUARY
2021
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نرى في الآونة الأخيرة أنّ فقدان حاسّة الذوق Ageusia يُمكن أن يكون ناجمًا عن الإصابة بفيروس كورونا وذلك إثر فقدان حاسّة الشم anosmia كما يُمكن أن تخفّ حدّته أو أن يتغيّر بشكلٍ أو بآخر . ولا يشعر به جميع المرضى وقد تختلف أسبابه ؛ فالعمر ، والإنفلونزا ، والتهاب الأنف غير التحسّسي ، والسلائل polyps ، والتعرّض للإصابة بالرأس ، والارتجاع المريئي ، وفرط استهلاك التبغ ، ومتلازمة شوغرن Sjogren ، ومرض الزهايمر ، وباركنسون ، كلّها تُعتبر أيضًا من الأسباب المحتملة لفقدان حاسّة الذوق . ويَكمُنُ العلاج في معرفة السبب الرئيسي وراء ذلك ، ومن المحتمل أيضًا أن تكون بعض الأدوية هي السبب .
 
إنّ الأنواع الرئيسية لحاسّة الذوق هي المذاق الحلو ، والحامض ، والمالح ، والمرّ ، واللّذيذ . وتضطلع الأعصاب رقم 5 و7 و9 و10 بدورٍ في إطار الحركة والتذوّق إذ نلاحظ أنّ الجهة الخلفية من اللّسان هي حساسّة أكثر تجاه المذاق المرّ ، وطرف اللّسان حسّاسٌ أكثر تجاه الطّعم الحلو (هناك ما يصل إلى 10 آلاف برعم ذوقي يتغيّرون كل أسبوعَين) . وغالبًا ما يتحقّق الطبيب من مستويات الفيتامين B12 ، وحمض الفوليك folate ، ومن هرمون منبّه الدرقية TSH ، ومن مستوى الزنك لدى المريض. كما أنّ دور الفم مهمّ في تثبيط البكتيريا وفي عملية إفراز الأنسولين والهضم (إنزيم الأميليز amylase) .
 
وغالبًا ما يؤدي فقدان حاسّة الشم إلى فقدان حاسّة الذوق إلاّ أنّ المريض قد يفقد حاسّة الذوق من دون أن يفقد حاسّة الشم. وتجدر الإشارة إلى أنّ 60% من مرضى الكورونا يفقدون حاسّة الشم لديهم ولكن ليس كل حالة فقدان لحاسّة الشم تُعزى إلى هذا الفيروس . وأخيرًا ، من المهمّ جدّا أن تتابعوا وضعكم الصحي مع طبيبكم الخاص . 
 
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي : hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي: 03-944331 (مختبر  Saint Michelفي أنطلياس) .           
 
      
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