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سلالة جديدة قد تخدع اختبارات PCR.. وخبراء يحذرون

21
FEBRUARY
2021
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لا شك أن الوضع الراهن لجائحة كورونا يشهد سباقاً بين اللقاحات واستمرار ظهور سلالات جديدة للفيروس.
 
ففي وقت يواجه العالم سلالات ظهرت في إنجلترا وجنوب إفريقيا والبرازيل، دخلت سلالة جديدة على الخط. فقد حذر خبراء من أن سلالة متحورة جديدة من كورونا تم اكتشافها في فنلندا، الخميس، يصعب اكتشافها عبر الاختبارات، وربما تنتشر دون أن يتم التعرف عليها.
 
تختلف عن السلالات الأخرى
وقالت خدمة البث العام الفنلندية الرسمية "YLE" إن السلالة الجديدة "fin-796h"، قد لا تظهر في اختبارات الـPCR الخاصة بفيروس كورونا، مما قد يزيد من سرعة انتشار المرض.
 
كما تختلف السلالة الفنلندية عن السلالات الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، على الرغم من وجود بعض الخصائص المشتركة، وفق ما أوضحت مجموعة مختبرات "فيتا"، ومقرها هيلسينكي.
 
إلى ذلك أضافت أنه من غير المحتمل أن تكون الطفرة قد نشأت في فنلندا، نظراً لمعدلات الإصابة المنخفضة نسبياً في البلاد، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها لدى مريض الأسبوع الماضي جنوب البلاد.
 
من جانبه، اعتبر أستاذ علم الفيروسات بجامعة توركو إيلكا يولكونين أن "ظهور السلالة الجديدة ليس مصدر قلق كبير بعد، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أكثر عدوى من السلالات السابقة أو مقاومة للقاحات".
 
450 حالة من السلالات الجديدة
ولا يزال من غير الواضح مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا لمواجهة السلالات الجديدة، فيما لم يتم الكشف عن الأعداد المكتشفة للحالات المصابة بالسلالة الفنلندية حتى الآن.
 
من جهته، أعلن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أنه تم تأكيد ما مجموعه 450 حالة من السلالات الجديدة في البلاد حتى الآن، من ببنها 427 حالة من السلالة البريطانية و22 من السلالة الجنوب إفريقية.
 
يذكر أنه منذ بدء انتشار الوباء العام الماضي، سجلت فنلندا 51595 إصابة بفيروس كورونا و723 حالة وفاة.
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