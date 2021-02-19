living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خصوصية تطعيم المتعافين من "كوفيد-19"

19
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الدكتورة غالينا غولتسمان، أخصائية الأمراض المعدية، بمستشفى شامير اساف روفي الإسرائيلي، أنه لا ينصح بتطعيم المتعافين من "كوفيد-19" خلال ثلاثة أشهر بعد مرضهم.
 
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه قد تكفي جرعة واحدة لتطعيم المتعافين من "كوفيد-19"، ولكن عموما لا ينصح في الوقت الحاضر بتطعيمهم خلال ثلاثة أشهر بعد إصابتهم بالمرض.
 
ويفيد موقع Medrxiv، بأن خبراء أمريكيين لا يعلمون، ما إذا كان من المجدي تطعيم المتعافين من "كوفيد-19" بجرعة واحدة أم بجرعتين من لقاح شركة Pfizer أو Moderna. لأن الباحثين تأكدوا من أن عدد الأجسام المضادة في جسم المتعافين من المرض بعد الجرعة الأولى يعادل ذات العدد أو أعلى منه لدى الذين ليس لديهم مناعة بعد الجرعة الثانية.
 
وتقول الخبيرة "نعم هذا ممكن من وجهة نظر قوانين علم المناعة. وهذا عمليا يسمح لنا أن نقول للمتعافين من المرض، أنهم ليسوا بحاجة إلى الجرعة الثانية. وتشير إلى أنه في 18 يناير الماضي، نشرت مجلة Nature دراسة جديدة تظهر نتائجها أن المتعافين من "كوفيد-19" تكون لديهم أجسام مضادة خلال أكثر من ثلاثة أشهر بعد شفائهم".
 
وتضيف، "يمكن أن يجبر التطعيم الجسم الذي يتذكر هذه العدوى، على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة. ووفقا لقوانين العلم، يبدو هذا منطقيا. ولكن في الواقع لا يعطينا أي شيء، لأننا لا نعلم مدة بقاء مستوى الأجسام المضادة مرتفعا في الجسم، فقد ينخفض بعد أسبوعين. وحاليا، يجب عدم تطعيم المتعافين من المرض قبل مرور ثلاثة أشهر على إصابتهم، وبعدها سيتم تجميع المزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة، وعلى ضوء ذلك نتخذ القرار".
 
وتضيف، تشير نتائج الدراسات الأخيرة إلى أن الأجسام المضادة اختفت بعد مضي نصف سنة على شفاء 80% من المرضى.
 
وتقول، "لا نعلم ما إذا كان الشخص بعد ذلك يحتفظ بمناعة ضد المرض. قد لا نرى الأجسام المضادة، ولكن الجسم يتذكر هذه العدوى، وعند مواجهتها يبدأ بإنتاج الأجسام المضادة بالكمية الكافية للقضاء عليها".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout