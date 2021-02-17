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عدم تشبّع الأكسجين في الدم (د.حنينا ابي نادر)

17
FEBRUARY
2021
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إنّ مقياس التأكسُج oximeter هو جهازٌ مستخدَمٌ كثيرًا في أيامنا هذه من أجل قياس نسبة الأكسجين لدى المريض ؛ تُعَدّ نسبة التشبّع التي تقلّ عن 94% مؤشّرًا على ضرورة الاتّصال بالطبيب ، وعادةً ما يظهَر ذلك في الأسبوع الثاني (اليوم السابع) تقريبًا من الإصابة بفيروس كورونا عندما يُعاني المريض من الالتهاب الرئوي . ومن المهمّ جدًا قياس نسبة التشبّع من إصبع السبّابة index الذي يكون غير مغطّى بطلاء الأظافر ، وليس باردًا أو حارًّا ، وتكون وضعيته نحو الأسفل ، كما يكون مستندًا إلى الركبة من دون أي تحريكٍ لها . 
 
في هذا الصدد ، يُمكن ألاّ يُعاني المريض من ضيق التنفّس dyspnea على الرغم من مستويات الأكسجين المنخفضة (نقص التأكسج السعيد happy hypoxia ، وهو المصطلح الذي يُطلَق على نقص التأكسج الذي لا يتزامن مع ضيق في التنفس) . لذلك ، يتعيّن على بعض المرضى قياس هذه النسب ويجب أن يتلقّوا الأكسجين عندما تكون النسبة 93% . وتجدر الإشارة إلى أنّ فرط ثاني أكسيد الكربون في الدم Hypercapnia والحُماض acidosis قد يؤديان إلى الإصابة بمضاعفات ، ويُمكن أن يشعر الأشخاص الذي يُعانون من نقص تأكسج الدم Hypoxemia بالدّوار ، والقلق ، والتَملمُل ، والارتباك .
 
أما بعض المرضى ، فلا تتحسّن حالتهم حتى في ظلّ خضوعهم للعلاج بالأكسجين وللأسف يتم وضع أنابيب التنفس لهم (إرهاق عضلي وتضاؤل عملية التنفس) . وقد يستلزم نزع التنبيب إستخدامَ وسيلة "ضغط مجرى التنفس الإيجابي الثنائي المستوى"  BiPap. وقد تكون متلازمة الضائقة التنفسية الحادة سببًا للوفاة في بعض الأحيان (ولكن لا يُصاب بها جميع مرضى الكورونا) . وقد يُصاب بعض ضحايا هذا الفيروس أيضًا بالإنصمام الرئوي القاتل .
 
ونذكر في هذا الإطار أنّ المريض الذي يُعاني من نقص في الأكسجين قد يشكو من تسارع ضربات القلب tachycardia أولاً ومن ضغط دم مرتفع ، مما قد يؤدي إلى تدهور حالته في مرحلة أكثر تقدمًا . ويُمكن أن يختلف علاج الكورونا من حالةٍ إلى أخرى . 
 
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي: hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي: 03-944331 (مختبر  Saint Michelفي أنطلياس) .        
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