اللقاح الروسي - كم بلغ عدد الدول التي سجلته؟

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ذكرت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا تم تسجيله في 27 دولة حتى الآن.

وخلال مؤتمر حول التعاون الاستراتيجي مع روسيا، قال رئيس قسم تنظيم تداول الأدوية بوزارة الصحة الروسية فيليب رومانوف إن "فيما يتعلق بمستوى انتشار الابتكارات التي أنجزتها روسيا، تجدر الإشارة إلى أن لقاح سبوتنيك V سجل في 27 دولة، والعملية لا تزال في بداياتها، لذلك لدينا توقعات إيجابية بشأن الآفاق الاستثمارية".

وأكد المسؤول الروسي وجود اهتمام كبير في العالم باللقاحات الروسية ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن "المخاوف من التلقيح أصبحت بشكل عام من الماضي".

وتم تسجيل "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، حتى الآن في كل من روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا والجمهورية الصربية (التابعة للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين، والجبل الأسود، ودولة سانت فينسنت والغرينادين وكازاخستان.