living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة سويدية: فقدان الأسنان قد ينبئ بالإصابة بمرض مناعي

16
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف بحث جديد عن ارتباط التهاب دواعم السن بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ما يشير إلى أن فقدان الأسنان يمكن أن يتنبأ بالتهاب المفاصل.
 
ويعرف التهاب دواعم السن بأنه المرحلة الأخيرة من مرض اللثة، والذي يؤثر على الأنسجة التي تدعم الأسنان وتثبيتها في مكانها. وإذا تُرك دون علاج، يمكن أن يتضرر عظم الفك وقد تتساقط الأسنان.
 
ومن العلامات التحذيرية الأولى لأمراض اللثة هي نزيف اللثة (عند تنظيف الأسنان) ورائحة الفم الكريهة.
 
وتُعرف المرحلة المبكرة من مرض اللثة باسم التهاب اللثة، والذي يمكن أن يتطور إلى التهاب دواعم السن.
 
ويمكن أن يؤدي التهاب دواعم السن إلى فتح فراغات صغيرة بين اللثة والأسنان قبل فقدان الأسنان.
 
ووجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة أوميو في السويد أن فقدان عظم الفك الناجم عن التهاب دواعم السن يسبق ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي.
 
وقالت بيرنيلا لوندبيرغ، كبيرة المحاضرين في قسم طب الأسنان بجامعة أوميو، إن المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات فقدان الأسنان مقارنة بمن لديهم مفاصل صحية.
 
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت بيرنيلا إلى أن العلاجات التي تستهدف التهاب دواعم السن ثبت أيضا أنها تخفف آلام المفاصل الناجمة عن التهاب المفاصل الروماتويدي.
 
وتستند استنتاجاتها إلى تحليل الأشعة السينية للأسنان التي تخص 176 شخصا، أصيب 93 منهم لاحقا بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
 
ومن بين هؤلاء المشاركين، وثق 46 منهم صور الأشعة السينية التي سبقت ظهور أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
 
وتم العثور على العلاقة بين فقدان عظم الفك والتهاب المفاصل الروماتويدي فقط لدى غير المدخنين.
 
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التدخين هو أحد عوامل الخطر لتطوير مشاكل اللثة.
 
وتشمل عوامل الخطر الأخرى الإجهاد والسكري وسوء التغذية وضعف جهاز المناعة.
 
ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟
 
أوضحت المنظمة الخيرية Versus Arthritis أنها حالة مناعية ذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الأنسجة السليمة. ونتيجة لذلك، تلتهب المفاصل، ما قد يسبب الألم والتورم والصلابة.
 
وأضافت الجمعية الخيرية: "الالتهاب عادة ما يكون جزءا مهما من كيفية عمل جهاز المناعة لديك. إنه يسمح للجسم بإرسال المزيد من السوائل والدم إلى جزء من الجسم يتعرض للهجوم من العدوى".
 
ومع ذلك، في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي، يكون الالتهاب في المفصل غير ضروري ويسبب مشاكل.
 
وبالإضافة إلى الألم والتصلب في المفاصل، قد يكون هناك بعض الاحمرار. ويشمل علاج الحالة الأدوية، مثل المسكنات، والعلاج الطبيعي لتحسين الأعراض المؤلمة، حتى لو كان الأمر مؤلما في البداية. وإذا استمر الألم، تميل رياضة "تاي تشي" و"اليوغا" إلى أن تكون بدائل مناسبة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout