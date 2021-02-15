living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخذوا اللقاح بجرعتيه وأصيبوا.. صدمة في ولاية أميركية

15
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حتى يومنا هذا قد تكون اللقاحات الواقية من كوفيد-19 هي أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة. إلا أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن اللقاحات تقي الناس من الإصابة بالفيروس.
 
فقد أصبحت أوريغون الأميركية أولى الولايات التي تسجل إصابة أشخاص بكورونا رغم تلقيحهم بشكل كامل وفق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.
 
وأصيب 4 أشخاص بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسمياً، بحسب صحيفة "أوريغون لايف"، التي أشارت إلى أن الحالات تجعل من أوريغون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بـ"حالات الاختراق"، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.
 
غير فعال 100%
كما نقلت الصحيفة عن عالم الأوبئة دين سايدنجر قوله إن "الأمر متوقع، إذ أن اللقاحات المتوفرة مثل فايزر وموديرنا فعالة بنسبة 95% فقط".
 
إلى ذلك توقع سايدنجر أن تسجل السلطات الصحية المزيد من مثل هذه الحالات لأن اللقاح غير فعال بنسبة 100%، لافتاً إلى أنه لا يجب التوقف عن التلقيح لأن اللقاحات الحالية آمنة وقادرة على الوقاية من الحالات الشديدة للفيروس ومن الوفاة به.
 
وتطرح إصابة الأشخاص الأربعة أسئلة مهمة حول اللقاحات وحول ما إن كانت قادرة على وقف النسخ المتحورة التي ظهرت أول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وفق الصحيفة.
 
كما ستقوم السلطات الصحية في أوريغون بدراسة التسلسل الجينومي للعينات من الأشخاص الأربعة لمعرفة تفاصيل النسخة التي أصيبوا بها.
 
يذكر أن خبراء الصحة ينصحون من يتلقى اللقاح بالاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية مثل ارتداء كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين.
 
أكثر من 10%
وحتى الآن، تلقى أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كورونا، كان النصف تقريباً من موديرنا وأكثر من النصف بقليل من فايزر. وستوفر الشركتين ما مجموعه 600 مليون جرعة، أي ما يكفي لتحصين 90% من السكان.
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 480,902 وفيات من أصل 27,492,413 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout