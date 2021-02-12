لقاح "فايزر" ومشكلة الحقن!

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لن يتلقى ملايين الأشخاص في اليابان اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة «فايزر»، كما هو مُخطط له، بسبب نقص الحقن (الإبر) المتخصصة، الأمر الذي من شأنه أن يحبط برنامج التلقيح في البلاد. ووفقاً لوزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، فإنّ الإبر القياسية المستخدمة في اليابان غير قادرة على استخراج الجرعة السادسة والأخيرة من كل عبوة لقاح تصنعها شركة الأدوية الأميركية «فايزر».

وكانت اليابان قد حصلت على 144 مليون حقنة من لقاح فايزر، يُفترض أنها تكفي لـ 72 مليون شخص، على افتراض أنّ كل عبوة تحتوي على 6 جرعات. ووفقاً لشركة «فايزر»، يحتاج كل مُستلِم جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع على الأقل، لزيادة مستوى الحماية.

غير أنّ النقص في الإبر ذات «المساحة الميتة المنخفضة»، التي تحتوي على مكابس ضيقة يمكنها إخراج أي لقاح مُتبَقّ داخل العبوة، يعني أنه سيتعيّن على القائمين بالتحصين والتلقيح في اليابان استخدام إبر قياسية بشكل أساسي قادرة على استخراج 5 جرعات فقط لكل عبوة، أو ما يكفي لـ 60 مليون شخص فقط بدلاً من 72 مليوناً.

واليابان ليست وحدها في مواجهة هذه المشكلة، فقد أبلغت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أيضاً عن نقص في الإبر «ذات المساحة الميتة المنخفضة»، ما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك منافسة قوية لتأمين الإمدادات الإضافية بسرعة.