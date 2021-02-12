إليكم الإجابات عن الأسئلة الأكثر تداولاً حول لقاح كورونا!

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تنشر وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، لائحة بالأسئلة الأكثر تداولا حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا (Covid-19)، مع الإجابات عنها باللغتين العربية والإنكليزية، من قبل لجنة طبية - علمية متخصصة من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وتتضمن اللائحة إجابات عن 48 سؤالا حول اللقاح ومكوناته وعدد الجرعات المطلوبة والفئات المستفيدة أولا، وإمكانية أن تأخذه النساء الحوامل والأطفال ومن يعانون من أمراض مزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تفاصيل توقيع لبنان على اتفاق الإنضمام الى خطة كوفاكس وشرائه وتخزينه وتوزيعه والجهات التي اعتمدته...الخ.

الأسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد-19

1- هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟

جرى إختبار لقاحات كوفيد-19 من أجل التأكد من سلامتها على المدى القصير، ولوحظ حتى الآن وجود حد أدنى من الآثار الجانبية.

2- ما هي الآثار الجانبية المتوقعة جراء أخذ اللقاح؟

كما غالبية اللقاحات التي تُعطى في العضل، هناك بعض الآثار الجانبية المتوقع حدوثها مثل الإحمرار والألم مكان إجراء الحقنة. قد يحدث في بعض الحالات إرتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم خلال أول 48 ساعة ، و الشعور بالتعب و الصداع وألم في العضلات. وفي حالات شبه نادرة لوحظ حصول ردات فعل تحسسية.

3- ماذا عن عدد الجرعات اللقاحية المطلوبة ضد كوفيد-19 ؟

تعتمد معظم لقاحات كوفيد-19 التي جرى اختبارها حتى الآن على إعطاء جرعتين لكل مستفيد.

4- كم يبلغ الحد الفاصل بين الجرعات؟

تتراوح هذه الفترة بين ثلاثة واربعة أسابيع.

5- ماذا قد يحدث في حال لم يتمكن الشخص من أخذ الجرعة التالية؟

التوصيات تؤكد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد الخاصة بالتلقيح لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب و الإستفادة القصوى من اللقاح.

6- إذا كان اللقاح الذي تم أخذه يحتاج الى جرعتين لا واحدة، فهل يمكن أن تكون الجرعة الثانية من لقاح آخر ضد كوفيد-19؟

كلا، من المطلوب ان تكون الجرعة الثانية من نفس نوع الجرعة الأولى.

7- بعد الحصول على الجرعات المطلوبة كاملة، كم من الوقت يحتاج اللقاح كي يبدأ سريان مفعوله وبدء تأمينه للحماية المطلوبة؟

يحتاج ذلك من أسبوعين الى أربعة أسابيع بعد الجرعة الثانية من أخذ اللقاح.

8- هل يمكن أن يؤدي أخذ لقاح كوفيد-19 نفسه الى الإصابة بكوفيد-19؟

كلا

9- بعد ظهور سلالات جديدة من كوفيد، هل يوفر لقاح كوفيد-19 الحماية ضد سلالات الفيروس الجديدة؟

توفر اللقاحات المتاحة الحالية (mRNA) الحماية من السلالة الجديدة.

10- هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟

لم يتم إختبار فعالية اللقاحات المتوفرة حتى الآن على النساء الحوامل والمرضعات ، لذلك ننصحهن باستشارة الطبيب المعالج.

11- هل يصح تقديم اللقاح الى الأطفال؟ وإذا صح ذلك فبأي عمرٍ؟

اللقاح غير مرخص للاستعمال دون سن 16 سنة.

12- هل يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أخذ لقاحات كوفيد-19؟

الأشخاص الذين لديهم امراض مزمنة نعطيهم الأفضلية في الحصول على اللقاحات. و من الأفضل أن تتحدث مع طبيبك لأخذ القرار المناسب لتلقي اللقاح من عدمه.

ينبغي أيضا أن لا يأخذه الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه مكونات اللقاح (وهي حالات شبه نادرة( والذي يعانون من أمراض شديدة ومن ارتفاع في درجات الحرارة في اليوم المُحدد لأخذ اللقاح.

13- ماذا عن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؟ هل يمكنهم أخذ لقاح كوفيد-19؟

نعم

14- ما هي اللقاحات ضد كوفيد-19 التي حازت على موافقة منظمة الصحة العالمية حتى الآن؟

حتى تاريخ كانون الثاني 2021، لقاحي فايزر وموديرنا حصلا على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء.

15- هل اجتاز اللقاح كل مراحل التجارب السريرية قبيل الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA؟

نعم، من المرحلة الأولى الى الثالثة. وتعتمد المرحلة الرابعة عادة على مراقبة الاستخدام بعد الموافقة. و حاز اللقاح على ترخيص للأستخدام الطارىء من قبل FDA.

16- هل لقاحات كوفيد-19 فعالة على الرغم من إنتاجها بسرعة قياسية مقارنة مع سواها؟

نعم، كي تتماشى مع الحاجة الملحة. وقد بينت جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها للإستخدام الطارئ حتى الآن مستويات عالية من الأمان والفعالية.

17- سؤال يتكرر، إذا سبق وأصبت بفيروس كورونا هل يمكنني أخذ اللقاح؟ هل آخذ لقاح محدد أو أي لقاح موجود؟ ومتى يكون تناوله آمنا أكثر؟

لا توجد أي موانع ولكن يفضل انتظار نحو ستة أشهر قبل أخذه اللقاح كونه سيتمتع، وبحسب التوقعات، بالمناعة الذاتية ضد الفيروس لغاية ستة أشهر بعد الإصابة ويكون محميا من الفيروس.

18- هل يمكن أن يحمل الشخص الذي أخذ اللقاح المرض بلا أعراض؟

نعم ممكن للشخص الملقح ان يصاب بالمرض بلا أعراض، لذلك يجب ان يمارس التدابير الوقائية.

19- هل يمكن للقاح ان يسبب مرض بلا أعراض؟

كلا، هذا غير ممكن بالنسبة الى لقاح mRNA

20- ماذا لو ظهرت آثار جانبية للقاح؟ من سيكون مسؤولا حينها؟

اقر مجلس النواب اللبناني قانون يتعلق بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا يتضمن تعويض يقدم لمن يعاني من أصابة بالغة ناتجة عن استخدام اللقاح من خلال وزارة الصحة العامة التي ستنشأ لجنة علمية متخصصة لتقييم و تحديد ألاضرار الناتجة عن أستعمال اللقاح و تمول التعويضات في حال اقراراها من احتياطي الموازنة العامة و ضندوق مستقل خاص بالتعويضات.

شراء اللقاح وتخزينه وتوزيعه في لبنان

21- وقع لبنان إتفاقا للإنضمام الى خطة كوفاكس العالمية. فماذا تعني كوفاكس؟

برنامج كوفاكس هو آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. برنامج كوفاكس هو واحد من الركائز الثلاث لتسريع الوصول الى أدوات كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، وقد جرى إطلاقه في نيسان 2020، من قِبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا إستجابة لهذه الجائحة. وبالتالي تم الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني و الخيري، بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف الى تشخيص وعلاجات ولقاحات كوفيد-19.

وبذلك، ستستفيد 187 دولة واقتصاد من تسهيلات كوفاكس.وقد جرى تأهل 92 دولة واقتصادات منخفضة الدخل للحصول على المساعدة من خلال إلتزامات السوق المتقدمة.

22- لماذا اختارت الحكومة اللبنانية، في المرحلة الأولى، لقاح فايزر ضد كوفيد-19؟

لأن هذا اللقاح كان الأول المعتمد للإستخدام الطارئ،فقد قامت وزارة الصحة العامة، و منذ الإعلان عن تجربة عدة لقاحات في العالم، بالأتصال بالجهات المعنية كالسفارة الروسية, والسفارة الصينية و شركات الأدوية العالمية الموجودة في لبنان (شركة موديرنا مثلا ليس لها مكتب علمي أو أي تمثيل في لبنان) و طلبت تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة باللقاحات ليتم تقييمها. و امكانية الاجازة بالاستعمال الطارىء.

وبناءا على المعطيات التي توفرت لوزارة الصحة العامة ومنها الفعالية و اعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية و هي الأساس في تسجيل و أعتماد أي دواء في لبنان, تم اختيار لقاح فايزر الذي استوفى تلك الضوابط و استحصل على ترخيص للاستخدام الطارىء Emergency Use Authorization. تجدر الأشارة بأن لقاح فايزر يتم استعماله حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا و بعض الدول الأوروبية الأخرى و يتم تلقيح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية كخطوة اولى.

23- من هي الجهة التي اعتمدت ورخصت لقاح فايزر ضد كوفيد-19؟ هل وافقت إدارة الغذاء والدواء عليه؟

منحت كل من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومنظمة الصحة العالمية الترخيص على استخدام هذا اللقاح في حالات الطوارئ.

إضافة إلى الجهات التالية: الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) ،السلطات الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) والسلطات الصحية الكندية ودول أخرى.

24- ما هي مكونات لقاح كوفيد-19 الذي تم شراؤه من قِبل الحكومة اللبنانية؟

في المرحلة الأولى سيتم تأمين لقاح فايزر-بيونتك و هو اللقاح الأول الذي حاز على اجازة طارئة لأستعماله من قبل منظمة الصحة العالمية و العديد من السلطات الصحية العالمية. هذا اللقاح يحتوي على جزء من المادة الوراثية للفيروس - الحمض النووي الريبي المراسل mRNA . و تعمل وزارة الصحة العامة على تأمين الحصول على انواع أخرى من لقاحات كوفيد - 19 والتي تستوفي المعايير المعتمدة اما عن طريق منصة كوفاكس أو عبر القطاع الخاص.

25- ما هي الوكالات التي تقوم بالنقاشات المتعلقة بشراء اللقاح في لبنان؟

قامت وزارة الصحة العامة بتشكيل لجنة وطنية لادارة ملف لقاح الكوفيد 19 تضم خبراء مستقليين، و ممثلين عن كل من نقابة الأطباء، نقابة الممرضين والممرضات، الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف, البنك الدولي، المفوضية العليا لشوؤن اللاجئين, الأونروا و الصليب الأحمر اللبناني بالأضافة الى المعنيين في وزارة الصحة العامة. كما تمت استشارة كل من الطبابة العسكرية و القوى الأمنية، نقابة أطباء الأسنان وجمعية Arcenciell ( وهي جمعية مختصة بمعالجة النفايات الطبية).

26- من هي الجهة التي تتكفل ماديا حصول لبنان على لقاح كوفيد-19؟

ستقوم الدولة اللبنانية بدفع ثمن لقاح فايزر- بيونتك من خلال قرض من البنك الدولي حيث سيتم تأمين مليون ونصف جرعة لقاح.

وأيضا تم تسديد الدفعة الأولى لمنصة كوفاكس من قبل وزارة الصحة العامة من الموازنة الخاصة باللقاحات. كما تم نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لدفع الدفعة الثانية من العقد الموقع مع منصة كوفاكس ليتم تأمين مليونان و 730 الف جرعة لقاح.

27- متى سيُصبح اللقاح ضد كوفيد-19 متوافرا في لبنان؟

منتصف شهر شباط، وسيتم وصول اللقاح على دفعات.

28- من هي الأطراف والشرائح التي ستحصل أولا على لقاح كوفيد-19 في لبنان؟

الفئات ذات الأولوية في حملات التطعيم فقد جرى تحديدها وفقا للمعايير الآتية:

خطر التعرض للفيروس والاصابة بالعدوى

خطر الاصابة بمضاعفات خطيرة عند التقاط العدوى

الفئات التي تعتبر أساسية للحفاظ على: حسن الاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، ومنظومة الرعاية الصحية الأولية، وحسن سير المجتمع ودورته الطبيعية.

الفئات المستفيدة أولا من التطعيم:

المرحلة 1 الف:

العاملون في القطاع الصحي الحكومي و الخاص

الأشخاص في الفئة العمرية 75 وما فوق بغض النظر عن الأمراض المزمنة التي يعانون منها

المرحلة 1 باء:

" الأشخاص في الفئة العمرية 65 -74 عاما بغض النظر عن الأمراض المزمنة التي يعانون منها

الأشخاص في الفئة العمرية 55 - 64 عاما الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو اكثر

العاملون في مجال الترصد الوبائي و التابعين الى وزارة الصحة العامة

المرحلة 2 الف:

الأشخاص في الفئة العمرية 55 - 64 عاما الذين لم يشملهم التطعيم سابقا

الأشخاص في الفئة العمرية 16 - 54عاما الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو اكثر

العاملون في قطاع الرعاية الصحية الأولية الذين لم يشملهم التطعيم سابقا

المرحلة 2 باء:

الأشخاص الضروريون للحفاظ على حسن سير المجتمع

الأشخاص والعاملون في مآوي العجزة، ودور الرعاية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسجون

المرحلة 3:

المعلمون في مختلف الصفوف من الروضة حتى الصف الثانوي الاخير، والعاملون في المدارس، والعاملون في الحضانات.

العاملون الآخرون في أماكن ذات مخاطر عالية لانتقال العدوى

عاملون آخرون في قطاع الرعاية الصحية الاولية.

الأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن الـ 65 وما فوق، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرحلة 4:

جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح

الأمراض المزمنة وفق المعطيات الإحصائية العالمية واللبنانية

- مرضى غسيل الكلى

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- داء السكري

- ارتفاع ضغط الدم

- السمنة (مؤشر كتلة الجسم 40 كجم / م 2)

- مرضى السرطان (خاصة الأورام الخبيثة الدموية وسرطان الرئة)

- مراض الكلى المزمنة ومرضى زراعة الكلى

- مرض الانسداد الرئوي المزمن و- الربو

- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لأي سبب (فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، السل)

- الأمراض المزمنة الأخرى ( على سبيل المثال لا الحصر:الأمراض العصبية ، الروماتيزمية ، مرضى التصلب المتعدد)

29- هل ستكون اللقاحات كافية الى الجميع؟

بناء للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد 19، تعمل الدولة اللبنانية لتأمين اللقاح ل 80% من السكان خلال العام 2021- 2022. كما سيتم ادخال اللقاح عن طريق القطاع الخاص لـتأمين تغطية أكبر

30- ما هي مرافق الرعاية الصحية التي ستباشرالعمل بأنشطة التلقيح؟

سيتم اعتماد المستشفيات الكبرى في لبنان كمراكز للتلقيح في المراحل الأولى, على أن يتم نشر لائحة مفصلة بأسماء مراكز التلقيح المعتمدة لاحقا.

31- هل يتطلب لقاح كوفيد-19 تعاملا خاصا لجهة النقل والتخزين للحفاظ عليه في درجات حرارة منخفضة جدا؟

لقاح فايزر-بيونتك بحاجة الى تخزين في درجات حرارة منخضة جدا تبلغC? 80-, يوجد حاليا في لبنان 12 مستشفى لديها برادات مع هذه القدرة و التي ستُعتمد للتلقيح و سيتم استخدامهم لحفظ و تخزين اللقاح. كما يتم العمل حاليا العمل على تأمين برادات أضافية بدعم مباشر من منظمة الصحة العالمية.

32- من سيكون مسؤولا عن سلامة اللقاح؟

الدولة اللبنانية أقرت قانون يتعلق باستخدام المنتجات الطبية في حالات الأستخدام الطارىء للأدوية و اللقاحات.

33- هل سيكون اللقاح مجانيا الى جميع السكان بمن فيهم جميع اللاجئين والمهاجرين؟

اللقاحات التي ستؤمن عن طريق وزارة الصحة العامة ستكون مجانية للفئات المستهدفة بحسب الأولوية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية.

34- كيف يمكن التأكد من جودة لقاح يوزع مجانا؟

سيتم شراء واعتماد اللقاحات التي تحصل على موافقات عالمية و مرجعية و ستتم عملية التخزين و التوزيع بناءا لشروط منظمة الصحة العالمية مع مراقبة دورية من قبل اللجنة الوطنية لأدارة لقاح الكوفيد 19.

35- ما هو عدد السكان المحتمل حصولهم على اللقاح؟

سوف يعطى اللقاح بالافضلية والتوزيع العادل حسب الأعمار وحسب الأمراض المزمنة ونوع الوظيفة . ستزداد الاعداد تدريجيا عند توفر اللقاحات الاخرى لتصل الى 80% من السكان في العام 2022 بناء للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد 19.

36- هل يمكنني الحصول على اللقاح من خلال طبيبي؟

كلا. في المراحل الأولى سيتم تأمين اللقاح من خلال مراكز/مستشفيات ستعتمد لاجراء عملية التلقيح.

37- كيف يمكن الحصول على اللقاح؟

1- التسجيل على المنصة الالكترونية التي تم أطلاقها:

- عبر النقابات/المجموعات أو بصفة فردية

- الحصول على رسالة نصية تُحدد التاريخ والزمان والمكان لتلقي اللقاح

2- عند الوصول لمركز التلقيح:

يصل المستفيد خلال الفترة الزمنية المحدد( 5-10 دقائق للوصول المبكر / المتأخر)

يتم توجيه المستفيد إلى محطة التعقيم اليدوية عن طريق المدخل

يتم التحقق من بيانات المستفيد ثم يُسجل ويوجه إلى المقعد المخصص له في منطقة الانتظار بعد شرح فوائد ومخاطراللقاح وبعد التأكد من عدم وجود موانع للتلقيح من خلال لائحة أسئلة مُعدة لذلك

3- خلال تلقي اللقاح

يتم استدعاء المستفيد لعيادة التلقيح

يقوم المستفيد بتأكيد التفاصيل مع مقدم الخدمة )التحقق الثلاثي: الاسم الكامل ، رقم البطاقة التعريفي والرقم التعريفي في الرسالة النصية المستلمة من وزارة الصحة العامة( بينما يقوم العامل الصحي/الطبيب بإعداد اللقاح

تلقيح المستفيد وتزويده ببطاقة التلقيح

إعطاء التعليمات للمستفيد للانتقال إلى منطقة المراقبة

4- بعد تلقي اللقاح

إعلام المستفيد بشأن الآثار الجانبية المتوقعة

بمجرد أن يقضي المستفيد فترة الانتظار البالغة 15 دقيقة، يُسمح له / لها بمغادرة مركز التلقيح

يُطلب من المستفيد الذي يعاني من حساسية معروفة تجاه اللقاحات الانتظار لمدة 30 دقيقة

التذكير بالجرعة الثانية بواسطة SMS أو البريد الكتروني

سيُطلب من المستفيد الإبلاغ عن أي آثار جانبية محتملة وذلك للمركز الذي تلقى منه اللقاح أو عبر مركز الإتصالات الخاص بلقاح كوفيد-19

38- هل التلقيح ضد الكوفيد -19 اختياري؟

نعم

39- هل سيتم اعفاء الأشخاص الذين تلقوا تطعيم كوفيد 19 من فحص PCR لدواعي السفر؟

يجب التأكد من توصيات كل بلد قبل السفر إليه .

اللقاح والمناعة

40- هل يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتعافوا منه إلى أخذ اللقاح؟

نعم، لكن يمكنهم الإنتظار لستة أشهر بعد الإصابة.

41- كم تستمر المناعة التي يمنحها لقاح كوفيد-19؟

من المبكر الإجابة عن إذا كان لقاح كوفيد-19 سيوفر حماية طويلة الأمد أم لا. الإجابة الحاسمة تتطلب مزيد من البحث. لكن الهدف من التلقيح هو الحد من انتشار وباء الكورونا.

42- هل سنحتاج الى أخذ لقاح كوفيد-19 سنويا إسوة بلقاحات أخرى مثل لقاح الأنفلونزا؟

من المبكر معرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 ستوفر حماية طويلة الأمد أم لا. نحتاج الى إجراء أبحاث إضافية للإجابة عن هذا السؤال.

معظم لقاحات كوفيد-19 التي يتم إختبارها أو متابعتها حاليا تُعطى على جرعتين يفصل بينهما ثلاثة الى أربعة أسابيع.

43- هل يمكن أن يحل لقاح كوفيد-19 مكان لقاح الأنفلونزا؟

لا. ولا علاقة بينهم لأنهم فيروسات مختلفة.

44- هل يمكن أن يحل لقاح الأنفلونزا مكان لقاح كوفيد-19؟

كلا, وهما فيروسات مختلفة.

45- هل يمكن أن يصاب من يخضع الى لقاح كوفيد-19 بالفيروس؟

أثبتت التجارب ان اللقاح يمكن ان يحمي من الاصابة الشديدة ولكن يمكن حدوث اعراض خفيفة او متوسطة.

46- هل يجوز لأي شخص تلقى لقاح كوفيد-19 التوقف عن اتخاذ احتياطات السلامة العامة مثل التوقف عن ارتداء الكمامة؟

يجب على من تلقى اللقاح الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الصحية للسلامة العامة، إلى حين الوصول إلى نسبة التلقيح بنسب عالية من تلقيح المحتمع لغاية أن تسمح بعدها السلطات بالعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية.وعليه، سيستمر الأشخاص الذين أخذوا اللقاح في ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الأجتماعي ونظافة اليدين.

47- هل يستطيع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح نقل الفيروس الى سواهم؟

حين يُصار الى تلقيح شخص ما ضد مرض ما، فإن خطر الإصابة بالعدوى تنخفض أيضا- لذلك يُصبح هؤلاء أقل عرضة لنقل الفيروس الى الآخرين ومع ذلك يجب عليهم الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية.

48- ما هو دور الإعلام اللبناني في ظل هذه الجائحة؟

نشر المعلومات المستندة على الأدلة الطبية الصحيحة، والإسهام في زيادة التوعية وتسليط الضوء على قصص النجاح، وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الصحة العامة الهامة.