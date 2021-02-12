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بريطانيا.. سلالة "كنت" ستجتاح العالم ولن تنتهي قبل عقد

12
FEBRUARY
2021
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قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعنيّ بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.
 
وقالت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن سلالة كنت "اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".
 
وأضافت "عندما ننتصر على (الفيروس) أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه. لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".
 
4 آلاف سلالة متحورة
وكان جورج يوستيس، وزير البيئة البريطاني، أكد قبل يومين أن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشاراً في البلاد حالياً، منوهاً بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب إفريقيا.
 
وقال يوستيس إن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكداً أن اللقاحات تعمل على سلالة "كنت" المتحورة. كما أضاف أن سلالة جنوب إفريقيا أقل عدوى من سلالة "كنت".
 
يذكر أنه في 4 فبراير الحالي، كشف الوزير البريطاني المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، أن هناك حالياً نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم.
 
وأشار الزهاوي في تصريحات لـ"سكاي نيوز" البريطانية إلى أن "هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية".
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