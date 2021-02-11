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دراسة تكشف العلاقة بين البيض وخطر وفاة الشباب

11
FEBRUARY
2021
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كشفت دراسة جديدة أن تناول ثلاث بيضات فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر وفاة الشباب، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
وحذر الخبراء في الدراسة من أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون التي يمكن أن تغذي السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في "PLOS Medicine"، أن ثلاث بيضات أسبوعيا تزيد من خطر الموت المبكر بمقدار الخمس.
 
وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين استهلكوا 300 مليغرام إضافي من الكوليسترول يوميا - حوالي ثلاث بيضات أسبوعيا - كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19 في المئة.
 
وقال المؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور يو زانغ، من جامعة تشجيانغ بالصين: "في هذه الدراسة، ارتبط تناول البيض بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان".
 
وأضاف: "معدل الوفيات المتزايد المرتبط باستهلاك البيض تأثر بشكل كبير بالكوليسترول".
 
وارتفع في الفترة الماضية معدل الوفيات بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24 و16 في المائة على التوالي.
 
وبات الخبراء يحثون الآن الناس على استهلاك بياض البيض فقط.
 
وكشف البحث أيضا أن عشاق البيض عرضة كذلك لمجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومرض الزهايمر والسكري.
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