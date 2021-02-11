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«الصحة العالمية» توصي بلقاح «أكسفورد»

11
FEBRUARY
2021
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قدّمت منظمة الصحة العالمية أمس (الأربعاء) جرعة دعم للقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد، بالتزامن مع إعلان جنوب أفريقيا أنها ستستخدم لقاح «جونسون آند جونسون» بدلاً منه لأن فاعليته محدودة في بعض الحالات.

وأكدت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن لقاح أكسفورد يمكن استخدامه لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً. وفي توصياتها المرتقبة حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح «حتى مع انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما».

 

وقال رئيس مجموعة الخبراء أليخاندرو كرافيوتو في مؤتمر صحافي إن «الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً يجب أن يحصلوا على اللقاح».

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، البلد الأكثر تضرراً من الوباء في قارة أفريقيا، أمس أنّ بلاده ستبدأ حملتها لتلقيح سكانها ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات شركة «جونسون آند جونسون» للأدوية، بعد تعليقها استخدام لقاح «أكسفورد» إثر استنتاج العلماء أن اللقاح فشل في منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن النسخة المتحورة الجنوب أفريقية من الفيروس.

وتخطت وفيات «كورونا» في الاتحاد الأوروبي نصف مليون منذ بدء تفشي الوباء في دوله فيما يبدو أن الوضع يتحسّن في عدد من الدول الأعضاء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات السلطات.

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