"هذه السلالة الأكثر انتشاراً"

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وزير بريطاني يكشف:أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس أن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشاراً حالياً في البلاد.

وقال يوستيس الثلاثاء إن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكداً أن اللقاحات تعمل على سلالة "كنت" المتحورة.

كما أضاف أن سلالة جنوب إفريقيا أقل معدية من سلالة "كنت".

بالتزامن لفتت جامعة "أوكسفورد" إلى أنه "جار التحقق مما إذا كنا سنحتاج لقاحاً جديداً لمواجهة تحور كورونا".

4 آلاف سلالة متحورة

يذكر أنه في 4 فبراير الحالي، كشف الوزير البريطاني المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، أن هناك حالياً نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وأشار الزهاوي في تصريحات لـ"سكاي نيوز" البريطانية إلى أن "هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية".

كما أوضح أنه "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالاً مع السلالات المتحورة، سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

إلى ذلك أضاف: "تبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات فايزر بيونتك وموديرنا وأوكسفورد أسترازينيكا وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها، للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4 آلاف نوع مختلف من الفيروس حول العالم حاليا".