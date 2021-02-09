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5 حالات تؤثر على امتصاص فيتامين (د)

9
FEBRUARY
2021
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يمكّن الامتصاص المناسب لفيتامين (د) الجسم من امتصاص الكالسيوم، ومحاربة العدوى، والحفاظ على عمل الجهاز العصبي والعضلات كما ينبغي.
 
والطريقة الأكثر طبيعية ومباشرة للحصول على فيتامين (د) بشكل طبيعي هي من خلال التعرض لأشعة الشمس، لكن الأشخاص يميلون إلى عدم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس لإنتاج كميات كافية، لذلك يوصي معظم الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول على فيتامين الشمس.
 
ومع ذلك، يواجه بعض الأشخاص صعوبة في امتصاص فيتامين (د) أكثر من غيرهم، كما أن بعض الحالات الطبية قد تجعل من الصعب امتصاص فيتامين (د) من الطعام.
 
وهذه مشكلة لأن "عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) يعرض لخطر الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام وضعف العضلات"، كما تقول ميليسا بيرست، أخصائية التغذية المسجلة في منطقة شيكاغو والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية.
 
كيف يمتص جسمك فيتامين (د)؟
 
تعتمد طريقة امتصاص فيتامين (د) على ما إذا كنت تحصل عليه من الطعام أو من ضوء الشمس:
 
-الغذاء/المكملات الغذائية: بعد تناول الطعام أو تناول مكملات فيتامين (د)، يقوم جسمك بتخزينها في الخلايا الدهنية حتى الحاجة إليها. وعند هذه النقطة، يقوم الكبد والكلى بتحويل فيتامين (د) المخزن إلى الشكل النشط الذي يحتاجه الجسم، المعروف باسم الكالسيتريول، من خلال عملية تسمى الهيدروكسيل.
 
-ضوء الشمس: عملية الجسم لصنع فيتامين (د) تعمل بشكل مشابه بعد التعرض للشمس. الفرق الرئيسي هو أن الشمس تطلق أولا نوعا من الكوليسترول الموجود في الجسم يسمى 7-ديهيدروكوليسترول.
 
ويبدأ هذا في عملية إنتاج فيتامين (د) ونقله حيث ينتقل إلى الكبد والكلى، مثل الكثير بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د).
 
ومع ذلك، لا يمكن للجميع بسهولة الحصول على فيتامين (د) أو امتصاصه.
 
لماذا لا يمتص البعض ما يكفي من فيتامين (د)؟
 
هناك عدة أسباب تجعل الناس يعانون من صعوبة في امتصاص فيتامين (د). بعض العوامل التي قد تقلل أو تمنع امتصاصه تشمل:
 
1- حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية والتهاب البنكرياس المزمن وداء كرون والتليف الكيسي. يمكن أن تؤثر جميعها على الأمعاء، وتمنعها من امتصاص فيتامين (د) الموجود في الطعام.
 
2- مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30: يمكن أن تحبس دهون الجسم تحت الجلد، أو تحبس فيتامين (د)، وهذا هو السبب في أن نقص فيتامين (د) هو مصدر قلق أكبر لمن يعانون من السمنة.
 
3- أمراض الكبد أو الكلى: يمكن أن يؤثر كلا المرضين سلبا على كيفية معالجة الجسم لفيتامين (د). وقد يتسبب مرض الكلى في صعوبة معالجة فيتامين (د) إلى شكله النشط، كالسيتريول، والذي يستخدم في جميع أنحاء الجسم. وتسبب بعض أمراض الكبد مشاكل في امتصاص الدهون، ما يجعل امتصاص فيتامين (د) أكثر صعوبة.
 
4- العلاج الإشعاعي: هذا النوع من علاج السرطان يمكن أن يجعل من الصعب على الأمعاء امتصاص فيتامين (د).
 
 
5- جراحة إنقاص الوزن: تعمل هذه الإجراءات على تقليل حجم المعدة أو تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، ما يجعل من الصعب على الجسم استهلاك مستويات كافية من العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين (د).
 
وتقول أنتوانيت هاردي، أخصائية التغذية المسجلة في مركز الزراعة الشامل التابع لمركز ويكسنر الطبي، التابع لجامعة ولاية أوهايو، إن بعض الأدوية يمكن أن تؤثر أيضا على امتصاص فيتامين (د) أو تمنعه، وتشمل المنشطات عن طريق الفم، والأورليستات (دواء لإنقاص الوزن)، ومدرات البول.
 
وتتضمن بعض أعراض نقص فيتامين (د) التعب العام وآلام العضلات وتغيرات في المزاج وألم في العظام.
 
وإذا كنت قلقا بشأن مستويات فيتامين (د) لديك، فاطلب من طبيبك فحص دمك . وهناك أيضا اختبارات منزلية تتطلب وخزا بالإصبع لعينة دم صغيرة جدا.
 
كيفية تحسين امتصاص فيتامين (د)
 
إذا كنت تعاني من مشاكل في امتصاص فيتامين (د)، تقول بيرست إنه يمكن محاولة تناول الأطعمة الدهنية و/ أو الغنية بالمغنيسيوم. ونظرا لأن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع الأطعمة الدهنية يمكن أن يساعد الجسم على امتصاصه وتخزينه للاستخدام في المستقبل.
 
وتشير بيرست إلى أن الأطعمة الدهنية التي تحتوي أيضا على مستويات عالية من فيتامين (د) تعد مثالية. وتشمل:
 
- أسماك المياه الباردة، مثل السلمون
 
- صفار البيض
 
- الحليب المدعم بفيتامين د ومنتجات الألبان عالية الدسم
 
- المكسرات
 
وقد يساعد أيضا الجمع بين فيتامين (د) والمغنيسيوم في زيادة الامتصاص. وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بشكل طبيعي بذور اليقطين واللوز والأفوكادو.
 
وعلى الرغم من أنه من الأفضل محاولة الحصول على فيتامين (د) من الأطعمة الكاملة، فقد تكون هناك أوقات يُنصح فيها باستخدام مكمل بوصفة طبية لتجنب خطر تسمم فيتامين (د).
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