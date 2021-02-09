بعدما علّقت جنوب أفريقيا استخدامه.. بريطانيا تؤكد فاعلية "أسترازينيكا"

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نفى وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد أرجار، اليوم الإثنين، وجود أدلة على أن لقاح "أسترازينيكا" غير فعّال، وذلك بعد ساعات على تعليق جنوب أفريقيا استخدامه، كونه لا يوفر سوى "حماية محدودة" وفقًا لبعض التقارير.

وأوضح أرجار أنّه لا يوجد أيّ دليل أنّ اللقاح لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، مشيرًا إلى أنّ جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه "مؤقتًا فقط".

وقال أرجار: "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالًا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف: "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها. السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعّال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

مخاوف

وجاء تصريح الوزير البريطاني بعد قرار الحكومة في جنوب أفريقيا بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامج التطعيم، في ظل المخاوف من عدم فعاليته ضد نسخة كورونا المتحوّرة.

وأظهر اختبار أن اللقاح لا يوفر إلا "الحد الأدنى" من الحماية ضد الإصابات الخفيفة إلى المتوسطة بكوفيد-19 الناجمة عن النسخة المتحوّرة التي اكتُشفت أول مرة في جنوب إفريقيا.

وكان من المقرر أن تبدأ الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء في إفريقيا حملتها في الأيام الأخيرة باستخدام مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لكن الحكومة قررت تعليق البرنامج في ضوء نتائج اختبارات أجرتها جامعة فيتاترسراند في جوهانسبرغ.

وقال وزير الصحة جنوب الإفريقي زويلي مكيزي: "إن التريث في التلقيح بواسطة لقاح "أسترازينيكا" هو مؤقت بانتظار تبيان هذه المسائل".

وأوضح أن جرعات لقاح أسترازينيكا المخصصة لجنوب إفريقيا والبالغ عددها الإجمالي 1,5 مليون التي تنتهي مدة صلاحيتها في أبريل/ نيسان ستُحفظ بانتظار توجيهات الخبراء العلميين بشأنها.

بدورها، أفادت شركة "أسترازينيكا"، التي طوّرت اللقاح بالاشتراك مع جامعة أكسفورد: "نعتقد أنه لا يزال بإمكان لقاحنا الوقاية من المرض الشديد".

وأفاد ناطق باسم الشركة أن الباحثين يعملون على تطوير اللقاح ليكون قادرًا على الوقاية من النسخة المتحورة جنوب الإفريقية، التي تتفشى سريعًا في أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية الإثنين في جنيف لمناقشة اللقاح، الذي يشكّل جزءًا أساسيا من مبادرة "كوفاكس" العالمية لإطلاق اللقاحات، التي تشمل نحو 145 بلدًا، معظمها دول منخفضة أو منخفضة إلى متوسطة الدخل.

وهناك 140 مليون لقاح "أسترازينيكا" ضمن جرعات "كوفاكس" الأولية البالغ عددها 337,2 مليون؛ إذ لا يحتاج تخزينها إلى درجات الحرارة المنخفضة للغاية التي يحتاجها لقاحا "فايزر" و"موديرنا".

وأودى فيروس كورونا بأكثر من 2,3 مليون شخص حول العالم من بين نحو 106 ملايين إصابة معلنة. وعلى الرغم من انتكاسة "أسترازينيكا" إلا أن وتيرة إطلاق اللقاحات تزداد في دول أخرى.