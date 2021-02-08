living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فحص كورونا السريع.. كم يستغرق من الدقائق؟

8
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأت شركة بريطانية في إنتاج فحوص سريعة تكتشف الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق معدودة، عوضا عن الاختبارات الحالية التي تمتد لعدة ساعات.
 
وتأمل الحكومة البريطانية في أن تساهم هذه الفحوص في عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز"، الاثنين، على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في دقة النتائج خلال بعض الحالات.
 
وسيتم استخدامها في إطار برنامج الاختبار السريع للحكومة الذي تريد من خلاله معرفة الأشخاص المصابين بالوباء ولا تظهر عليهم الأعراض.
 
وشرعت شركة (SureScreen Diagnostics) المتخصصة في إنتاج أدوات التشخيص في صناعة 20 مليون فحص، طلبتها حكومة بوريس جونسون.
 
وسيتم توزيع هذه الفحوص على هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا والمدارس ودور الرعاية والجامعات والشركات لخفض الحالات.
 
وأصبحت الشركة أول مصنع في بريطانيا يزود الحكومة بفحوص فيروس كورونا فائقة السرعة.
 
وتقول الشركة إن الفحص يستغرق 10 دقائق فقط حتى يظهر النتيجة.
 
وأداة الاختبار قطعة معدنية قصيرة بطول الأصبع، وبمجرد وضع المسحة عليها، تظهر النتيجة خلال دقائق، علما أن المسحة تأخذ من الأنف.
 
ويطلق على اختبارات كورونا السريعة مصطلح "اختبارات التدفق الجانبي".
 
وقال أحد المسؤولين في الشركة، ويدعى ديفيد كامبل إن الشركة بذلت جهودا مضنية منذ مارس 2020، لتطوير الفحص السريع.
 
وأضاف أن ما يميزها هو أنها قليلة التكلفة وسهل الاستخدام وسريعة في إظهار النتائج، وهو الأمر الذي تطلع إليه العديد من الشركات لتفادي تفشي العدوى فيها.
 
ومن المأمول أن تساعد الاختبارات السريعة إلى جانب اللقاح في عودة الحياة إلى طبيعتها إلى بريطانيا، التي فقدت أكثر من 112 ألفا من مواطنيها بسبب الوباء.
 
وبحسب "سكاي نيوز"، فقد أثيرت شكوك حول هذه الفحوص السريعة، خاصة في مرحلة الاختبارات في ليفربول، حيث كانت نسبة اكتشاف الإصابات أقل من النصف.
 
ويقول أستاذ الصحة العامة في جامعة بريستول، غابرييل سكالي، إن هناك دورا محدودا لهذه الاختبارات، لأنها تفشل في الكشف الكثير من الحالات. إنها جيدة جدا في اكتشاف الأشخاص إذا كانت مستويات الفيروسات لديهم عالية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout