العالم يترقب لقاحاً جديداً من جرعة واحدة

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دعا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، الأوروبيين، إلى تسريع حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، فيما طلبت شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية ترخيصاً طارئاً للقاحها المؤلف من جرعة واحدة في الولايات المتحدة. وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا، هانس كلوغ، «يجب أن نتكاتف لتسريع عمليات التلقيح»، معرباً عن قلقه من آثار النسخ المتحورة لـ«كورونا» على فاعلية اللقاحات. وأضاف المسؤول في كوبنهاغن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «شركات الصيدلة التي تكون عادة متنافسة يجب الآن أن تتخلى عن ذلك، وتوحد جهودها لزيادة قدرات الإنتاج بشكل كبير»، في حين شهدت عمليات التلقيح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة. فقد تم تلقيح ما نسبته 2.5 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.



في الولايات المتحدة، وبعد إجازة لقاحي «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا»، ينتظر لقاح ثالث أعدته شركة «جونسون آند جونسون» موافقة وكالة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي آيه). وهذا اللقاح منتظر بشكل خاص لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجيستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبردات العادية ما سيسهل إلى حد كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط. وتعهدت «جونسون آند جونسون» شحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو (حزيران). وحسب النتائج الأولية للتجارب السريرية التي أعلنتها الشركة، والتي أجريت على نحو 44 ألف شخص في 8 دول، فإن اللقاح كان فعالاً بشكل عام بنسبة 66 في المائة، بينما ترتفع فاعليته إلى 85 في المائة، عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس. لكن هذه النتائج أثارت القلق أيضاً: فقد كان اللقاح أكثر فاعلية في الولايات المتحدة بنسبة 72 في المائة مقارنة مع تجربته في جنوب أفريقيا، حيث بلغت النسبة 57 في المائة، نظراً لظهور نسخة متحورة من الفيروس باتت هي الطاغية في ذلك البلد. ويرى الخبراء في ذلك مؤشراً على أن أي نسخ متحورة مستقبلية يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى تجاوز الدفاعات المناعية التي طورتها اللقاحات الحالية، وهو سبب آخر، حسب رأيهم، لتسريع حملات التطعيم.