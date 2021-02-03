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رغم تلقي اللقاح.. لماذا يصاب البعض بكورونا؟

3
FEBRUARY
2021
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بعد ظهور نتائج إيجابية بخصوص الإصابة بفيروس كورونا على من تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد-19، أصبح يتداول السؤال الهام ما السبب في ذلك؟ وهل الأمر خطير؟

يقول الخبراء في مجال الرعاية الصحية إن مثل هذه الحالات ليست مفاجئة، ولا تشير إلى وجود خطأ ما في اللقاحات أو كيفية إعطائها.

والسبب في ذلك يكمن في أن اللقاحات لا تعمل على الفور، إذ يستغرق الجسم بضعة أسابيع لبناء المناعة بعد تناول جرعة من اللقاح.

كما أن اللقاحات المستخدمة الآن تتطلب حقنة ثانية بعد أسابيع قليلة من تلقي الجرعة الأولى للوصول إلى الفعالية الكاملة.

فضلا عن ذلك فإن القاح لا يعمل بأثر رجعي، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون الشخص مصابا بالفعل بمرض كوفيد-19 ولا يعرف ذلك عند الحصول على اللقاح، حتى ولو كانت نتيجة الاختبار سلبية قبل تلقيه.

ويمكن أن تستمر هذه العدوى في التطور حتى بعد الحصول على اللقاح، كما يمكن أن تظهر نتيجة الفحص إيجابية لدى بعض الأشخاص ممكن تلقوا اللقاح في حال عدم اكتمال المدة اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة.

وبينما تمنع اللقاحات المرض، فربما لا تمنع العدوى.

ترخيص اللقاح

ويتم عادة ترخيص اللقاحات ضد فيروس كورونا بناءً على مدى توفيرها الحماية من الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج بالمستشفى.

ولا يعرف العلماء حتى الآن مدى فاعلية اللقاحات في منع الشخص من نقل فيروس كورونا إلى الآخرين، ولهذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين تم تلقيحهم الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ويقول الخبراء إن أفضل اللقاحات ليست مثالية، على الرغم من أن معدلات فعليتها مرتفعة للغاية، مثل فايزر ومودرنا وبيونتك، لكن هذه الفعالية ليست 100 بالمئة.

ومع استمرار انتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة في العديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة، لا بد أن يصاب بعض الملايين من الأشخاص الذين تم تطعيمهم مؤخرًا بالعدوى على أي حال، وفق ما يتوقع الخبراء.

 

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