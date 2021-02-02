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ما مدى فعالية اللقاح الروسي؟

2
FEBRUARY
2021
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نشرت مجلة "ذا لانسيت The Lancet" العلمية المرموقة، الثلاثاء، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف إن البيانات التي نشرتها المجلة تثبت أن "سبوتنيك V" ليس أول لقاح مسجل في العالم فحسب، بل هو أيضا أحد أفضل اللقاحات، فهو يحمي بشكل كامل من الحالات الخطيرة لفيروس كورونا، وفقا للبيانات التي جمعها وقيمها خبراء مستقلون" .

وأضاف دميترييف: "هناك ثلاثة لقاحات فقط في العالم، بما فيها "سبوتنيك V"، تتمتع بفعالية تزيد عن 90٪ ، بينما يتفوق "سبوتنيك V" على اللقاحات الأخرى في هذه الفئة من حيث السلامة والتحقق من جودة منصتها الأساسية، وسهولة النقل بسبب نظام درجة الحرارة +2 +8 درجات وسعره المعقول"، واصفا اللقاح الروسي بأنه "لقاح للبشرية جمعاء".

وسجلت وزارة الصحة الروسية "سبوتنيك V"، في أغسطس 2020. وتم تطوير اللقاح في مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة، على أساس منصة مدروسة جيدا لناقلات فيروسات الغدي البشري.

وأظهر "سبوتنيك V" فعالية تبلغ 91,6٪ مقارنة مع 62,1٪ عند "أسترازينيكا"، و50,4٪ عند "سينوفاك" و79,3٪ عند "سيتنوفارم".

كان جزء مهم من الدراسة هو مشاركة المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. في هذه الفئة العمرية أظهر اللقاح الروسي درجات سلامة عالية، فيما بلغت مؤشرات الفعالية 91,8٪ دون أن تختلف عمليا عنها لدى فئة المتطوعين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وحسب نتائج التجارب، فإن فعالية "سبوتنيك V" تتجاوز 98% من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، بينما تقترب من 100%" من حيث المناعة الخلوية.


وأظهرت الدراسة أن مستوى الأجسام المضادة لدى المتطوعين الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" أعلى بـ 1,3-1,5 مرة من مستوى الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، بينما أظهرت لقاحات أخرى نفس مستوى الأجسام المضادة تقريبا أو أقل.

كما أظهر "سبوتنيك V" مؤشرات سلامة عالية، حيث كانت معظم الآثار الجانبية (94٪) خفيفة، دون تسجيل ردود فعل تحسسية شديدة وصدمة تأقية، في حين كان مستوى الآثار الجانبية الخطيرة أقل منها في مجموعة اللقاحات الأخرى:

"سبوتنيك" - 0.27٪ (من مجموع الذين تم تطعيمهم الملقحين)

"أسترازينيكا" - 0.66٪

"فايزر" - 0.58٪

"موديرنا" – 0.97٪

وأكدت استنتاجات اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات عدم وجود تداعيات سلبية متعلقة بالتلقيح.

يذكر أنه تم تأكيد سلامة اللقاحات القائمة على فيروسات الغدد البشرية في أكثر من 75 منشورا علميا دوليا وفي 250 دراسة سريرية أجريت في جميع أنحاء العالم على مدار عقدين، علما بأن تاريخ استخدام فيروسات الغدد البشرية في اللقاحات يعود إلى عام 1953.

ومجلة "لانسيت" الدورية، التي تم تأسيسها في بريطانيا عام 1823، هي مجلة طبية عامة أسبوعية مراجعة، وتعتبر من أقدم وأشهر المجلات الدورية الطبية في العالم وتعد واحدة من أبرز وأكثر المجلات تميزا في العالم. وتنشر في المجلة أبحاث أصلية ومراجعات علمية وعروض لكتب وتقارير علمية.

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