living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100% في أسبوع واحد فقط

2
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ننفق الكثير من الوقت يوميا ما بين العمل في المنزل والدروس عبر الإنترنت وسط جائحة أجبرت الجميع على البقاء في المنزل، ولكن تلك العزلة تسببت في تدمير الصحة العقلية والإنتاجية للفرد بصورة كبيرة جدا.
 
لذلك أعد موقع "تايمز نيوز ناو" روتينا يوميا يمكنه تحسين الصحة العقلية للشخص وتحسين إنتاجيته بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد فقط.
 
وجاء هذا الروتين اليومي على النحو الآتي:
 
- 06:30 صباحا – الاستيقاظ
 
الاستيقاظ مبكرًا أكثر أهمية مما تعتقد.
 
يمنحك الوقت لتنشيط نفسك، وامنح نفسك وقتًا بعيدًا عن الالتزامات التي لديك لهذا اليوم.
 
كما أنه يساعد على تحسين دورة نومك، والتي عادة ما تتعطل بسبب الجدول الزمني السيئ.
 
- 07:00 صباحا – التأمل
 
يساعدك التأمل في الصباح الباكر على الحفاظ على صفاء ذهنك، وأن تكون متزامنًا مع أفكارك.
 
ويساعدك أيضًا على قضاء يومك بإيجابية ولوحة نظيفة للعقل.
 
- 07.30 صباحا – التمارين
 
التمارين جزء مهم جدًا من نمط الحياة والروتين الصحي.
 
يُنصح بممارسة الرياضة في الصباح، حيث يمكنك إبعادها عن الطريق السلبي والمحبط، كما أنها تبقيك نشيطًا طوال الوقت.
 
- 08:30 صباحا – الإفطار
 
من المعروف أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم.
 
ويمكن أن يمنحك دمج وجبة فطور صحية في يومك دفعة قوية للعمل بشكل جيد وفعال.
 
- 09.30 صباحا – اشرب القهوة
 
بعد ساعة من إفطارك يمكنك شرب فنجان قهوة.
 
حاول أن تجعله أسودًا للتأكد من أنك لا تستهلك الكثير من السكر، مما يجعلك في الواقع تشعر بأنك أقل نشاطًا.
 
- 10:00 صباحا - اصنع لنفسك قائمة مهام
 
بعد أن قضيت صباحًا جيدًا، يمكنك أخيرًا تولي عملك. واصنع لنفسك قائمة مهام.
 
وسيساعدك هذا على تنظيم التزامات عملك بطريقة أفضل.
 
وسوف يمنحك أيضًا إحساسًا بالإنجاز في كل مرة تقوم فيها بشطب شيء من القائمة على أنه "تم".
 
- 12:00 مساء - تناول غداءك
 
إن تناول وجباتك في وقت أقرب قليلاً مما تفعله عادةً يضمن أنك لن تشعر بالجوع الشديد.
 
عندما تشعر بالجوع، من المحتمل أن تفقد تركيزك.
 
أيضًا، عندما تأكل بعد أن تتضور جوعًا، فمن المحتمل أن تشعر بالكسل والنعاس، مما يؤثر بدوره على إنتاجيتك.
 
- 13:00 مساء - وقت الشاشة
 
لا يوجد أحد في العالم يمكنه الاستمرار في العمل، دون أن يصبح أقل كفاءة، إذا لم يأخذ استراحة.
 
ويمكنك أخذ قسط من الراحة من رتابة العمل أو اليوم، مع بعض الوقت أمام الشاشة سواء كانت تلفزيون أو هاتف أو حاسب لوحي، أو منصة ألعاب.
 
واختر كيف تريد أن تنفقه، وأنفقه دون الشعور بالذنب.
 
وحدد وقت الشاشة إلى ساعة واحدة كحد أقصى، وخذ فترات راحة مناسبة منه أيضًا.
 
- 16.30 مساء – الساعة السعيدة
 
ويمكن أن تكون الساعة السعيدة هي الوقت، الذي تقضيه في فعل ما تحب، أو ما يجعلك سعيدًا.
 
خذ قيلولة أو اقرأ كتابًا أو تمشى أو تحدث مع أصدقائك. إنه الوقت المناسب لمنح عقلك وجسمك استراحة.
 
- 18.00 مساء – تناول العشاء
 
وسمع الكثير من الناس يتحدثون عن أهمية تناول عشاء مبكر.
 
وسيساعدك تناول عشاء مبكر في تعديل جدول نومك.
 
وسوف يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، ويجعلك تشعر بأنك أخف وزنا وأكثر نشاطًا بشكل عام.
 
الدماغ 
دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل "اضطراب ما بعد الصدمة"
- 19.30 مساء – الإبداع
 
ويمكنك قضاء أمسياتك في فعل شيء إبداعي.
 
واختر نشاطك المفضل، ويمكنك أيضًا جعله وقتًا ممتعًا مع العائلة.
 
- 20:00 مساء – خذ حماما
 
ثبت أن الاستحمام ليلاً يساعدك على النوم بشكل أفضل والشعور بتحسن.
 
كما أنها تساعدك على التنظيف بعد يوم طويل والشعور بالاسترخاء.
 
ودلل بشرتك وشعرك بعد الاستحمام لتشعر بتحسن.
 
- 21:00 مساء – اذهب إلى الفراش
 
يعد النوم مبكرًا طريقة مثالية لإنهاء يومك وإصلاح جدولك الزمني والاستعداد لليوم التالي.
 
ويمكنك الاستلقاء على سريرك بحلول الساعة 9 مساءً، وانتظر حتى تشعر بالنعاس. بعد يوم مثمر ومرضي، من المحتمل أن تنام جيدًا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout