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5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية

2
FEBRUARY
2021
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بشرة متوجهة ومشرقة ونقية... تلك هي الكلمات السحرية التي يود كل شخص أن يسمعها خاصة النساء، لكن إصرارهم على تناول تلك الأطعمة قد يكون عائقا منيعا أمام تحقيقهم هذا المراد.
 
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامينات "أ" و"سي" و"د" وأوميغا 3 والزنك، والتي تساعد على منع الالتهابات وتقلل من انتشار حب الشباب، إلا أن هناك أيضا أطعمة ممنوعة تعمل على عدم تمتع الشخص ببشرة صحية.
 
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ونشر مركز "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصص، قائمة بتلك الأطعمة الممنوعة لمن يرغب في التمتع ببشرة صحية، والتي تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو انسداد الغدد الدهنية في قاعدة بصيلات الشعر أو تؤثر على تكوين الكولاجين الذي يساعد على أن تكون البشرة صحية مرنة، وبعضها يؤدي إلى تهيج الجلد أو ظهور البثور.
 
وجاءت الأطعمة الممنوعة على النحو التالي:
 
1- السكر
 
حصول الجسم على نسب مرتفعة من سكر الجلوكوز أو الفركتوز إلى "تشابك كولاجين الجلد"، ما يؤثر على قوة البشرة ومرونتها.
 
كما أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يخل بتوازن بروتينات الجسم، بما في ذلك الكولاجين، ما يؤدي إلى انخفاض نعومة ومرونة البشرة، ويتسبب في ظهور الجلد المتصلب أو ظهور التجاعيد بصورة أسرع.
 
2- أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع
 
تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، الخبز الأبيض، والمعكرونة البيضاء، والبطاطس، بالإضافة إلى المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة.
 
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، تسبب ظهور حب الشباب للعديد من الأشخاص.
 
وتقول الدراسات إنه عندما تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بهذه الأطعمة، ينتج جسمك مستويات أعلى من الأنسولين، ويمكن أن تؤدي طفرات الأنسولين إلى تفاعل متسلسل مرتبط بتطور حب الشباب. علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع الأنسولين حتمًا إلى انهيار الأنسولين، مما يترك بشرتك وبقية الجسم يابسة وتشعر بالجفاف.
 
3- الملح
 
قد يضيف الملح وأشكال الصوديوم الأخرى نكهة إلى طعامك، لكن الكثير من الصوديوم يمكن أن يقضي على حياة بشرتك.
 
يحدث هذا بطريقتين مختلفتين. أولاً، يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى الجفاف، مما يعني أنه يمتص الرطوبة الحيوية من بشرتك.
 
ثانيًا، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم أيضًا إلى احتباس الماء، مما يؤدي إلى ظهور أكياس تحت العين وعلامات أخرى مرئية.
 
4- الألبان
 
يشمل النظام الغذائي الغربي النموذجي العديد من مصادر الألبان التي تحتوي على هرمونات، بما في ذلك أنواع معينة من المنشطات وهرمونات النمو.
 
ولكن لسوء الحظ، منتجات الألبان تحفز حب الشباب أيضًا، تم العثور على نفس الشيء بالنسبة لمخفوقات مسحوق البروتين التي تحتوي على الكازين ومصل اللبن أيضًا.
 
إذا كان حب الشباب مصدر قلق بالنسبة لك، فقد تكون منتجات الألبان العضوية بديلاً مثاليا لك.
 
5- الدهون المشبعة
 
اللحوم الحمراء والجبن والزبدة والزيوت المهدرجة، كلها غنية بالدهون المشبعة.
 
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة بتركيزات عالية من عامل نمو الأنسولين.
 
ويحفز عامل نمو الأنسولين إنتاج الهرمونات الجنسية، التي تزيد من إنتاج حب الشباب.
 
على الجانب الآخر، يساعد اتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات الأكسدة وخيارات الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية أوميغا 3 على تقليل تركيزات الدم لعامل النمو الشبيه بالأنسولين.
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