living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا الأصلي أم المتحور.. كيف تميز بين الأعراض؟

1
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسببت السلالات الجديدة لفيروس كورونا بحالة من الذعر، بعد ظهورها في بلدان عديدة منها ألمانيا. ما دفع العلماء للبحث في الاختلافات بينها وبين النسخة الأصلية. فما أبرز ما وجدوه لدى السلالة "البريطانية"؟

تم اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي أطلق عليها اسم  B.1.1.7 لأول مرة في شخصين في جنوب شرق إنجلترا. تم الإبلاغ عن ذلك إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتسببت السلالة الجديدة في حالة من الذعر، بعد اكتشافها الآن في بلدان أخرى، بما في ذلك ألمانيا. وفق بيانات وزارة الصحة  تم الكشف عنB.1.1.7 في 120 حالة حتى الآن.


في مؤتمر صحفي، أعرب لوثار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، عن قلقه بشأن السلالة الجديدة. وقال فيلر في تصريح له: "يتم الكشف عن المزيد والمزيد من الحالات". وقال إنه يجب منع انتشار النوع الجديد من كورونا، الأكثر انتقالا للعدوى من أجل تجنب الزيادة الحادة في عدد الحالات المصابة.

كما أشار  الخبير إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم لحد الآن عن السلالة الجديدة، قليلة. بيد أن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قال إن اختلافات لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى كوفيد-19.ولكن هل يمكن من خلال الأعراض التمييز بين كورونا الأصلي والمتحور؟

اختلافات في الأعراض

توصلت نتائج المسح إلى أن الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بأعراض السعال واحتقان الحلق والشعور بالإرهاق، في المقابل يقل لديهم احتمال فقدان حاستي التذوق والشم. وأوضح المسح أنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

من جانبه أكد الطبيب والصحفي المتخصص في الصحافة الطبية، كريستوف سبيشت في تصريح  لموقع القناة الألمانية الخاصة RTL أن الاختلافات بسيطة للغاية. و قال: "إذا فقدت حاستي التذوق و الشم الآن، فإن ذلك قد يكون عرضاً من أعراض الفيروس الكلاسيكي، لكن لا يمكن استبعاد حقيقة أن تكون قد أصبت بالسلالة البريطانية لمجرد ظهور هذه الأعراض. والعكس صحيح"...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout