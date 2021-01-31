بعد مقال "الغارديان" عن فيروس "نيباه"... جاء التوضيح الرسمي

A + A -

بعد تقرير لصحيفة "الغارديان" عن احتمال انتشار "فيروس نيباه" كوباء في المرحلة المقبلة، ما أثار الهلع في صفوف العديد من الأشخاص، سألنا كاتبة المقال، جوليا كوليوي، إن كان هناك فعلاً اصابات بفيروس نيباه حالياً في الصين، وأجابت انها طلبت توضيحاً من مصدرها الذي اعتمدته في المقال.

وبدورها، أوضحت جاياسري آير إن، المدير التنفيذي لمؤسسة "أكسيس تو ميديسن"، المصدر في مقال الغارديان، وتحدثت عن الموضوع، قائلة: "للتوضيح فقط، لا يوجد حالياً تفشٍ لفيروس نيباه في الصين. كنا نقول فقط أن الأمراض المعدية الناشئة مثل نيباه، والشيكونغونيا، وغيرها يمكن أن تتفشى في أي وقت. وإذا أثرت على دول كبيرة مثل الصين، فقد يكون الأمر كارثياً. فهناك إمكانية لدى الأمراض المعدية الناشئة (EIDs) بأن تصبح جائحة".

ولاحقاً، أوضحت كاتبة المقال، أنها عدّلت في مقالها، بعد التوضيح الذي صدر عن "أكسيس تو ميديسن" عبر تويتر، قائلة: "قمت بإزالة الإشارة إلى الصين، من المقال، وأوضحت أن جاي تحدثت عن هذا الأمر بشكلٍ عام في ملاحظة في أسفل المقال. لقد قامت بذكر الصين لي ولكن يبدو أنه كان هناك سوء فهم".